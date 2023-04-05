Джереми Реннер написал прощальное письмо семье, находясь в больнице после аварии

Звезда "Соколиного глаза" написал прощальную записку своей семье, находясь в критическом состоянии в больнице.

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52-летний американский актер Джереми Реннер рассказал в интервью для ABC News, что во время пребывания в больнице после аварии со снегоочистительной машиной написал прощальное сообщение для своей семьи.

Реннер был госпитализирован с тупой травмой грудной клетки и ортопедическими травмами в начале января после того, как его снегоочиститель весом не менее 6,5 тонн, наехал на него, когда он пытался спасти своего племянника, застрявшего в снегу.

"Если бы я был там один, это был бы ужасный способ умереть, — сказал Реннер. Но я был не один. Это был мой племянник. Милый Алекс".

Джереми Реннер в больнице Фото: Instagram @jeremyrenner

Специальный выпуск ABC News под названием "Джереми Реннер: интервью Дайан Сойер — история ужаса, выживания и триумфа" также включает в себя звонок в службу экстренной помощи, сделанный от имени Реннера сразу после аварии.

"Кого-то сбил снегоочиститель. Быстрее", — слышно, как в клипе говорит звонящий. Он был раздавлен. Пришлите парамедиков, скорую помощь. Возможно, необходимо немедленно прилететь сюда спасательным рейсом. Он в плохой форме".

Ожидая смерти в больнице, Реннер приготовился попрощаться со своими близкими.

"Я делаю заметки в своем телефоне — последние слова моей семье", — сказал Реннер, сдерживая слезы.

Реннер сломал более 30 костей в аварии. Трейлер интервью ABC News дебютировал в прошлом месяце и показал степень травм актера. Сойер перечислил следующее: "Восемь ребер сломаны в 14 местах. Сломаны правое колено, правая лодыжка, сломана большеберцовая кость левой ноги, сломана левая лодыжка, сломана правая ключица, сломано правое плечо. Лицо, глазница, челюсть, нижняя челюсть сломаны. Печень, пронизанная реберной костью — звучит устрашающе".

Напомним, 1 января 2023 года актер, спасая своего племянника, вылез из снеуборочной машины, которая наехала на Реннера и нанесла ему ряд травм. Джереми Реннер рассказал, что его "снова" сбила бы снегоуборочная машина, если бы это означало спасение его племянника.

Также Фокус писал, что Джереми Реннер может завершить актерскую карьеру в Голливуде.