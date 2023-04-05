Джеремі Реннер написав прощальний лист сім'ї, перебуваючи у лікарні після аварії

Зірка "Соколиного ока" написав прощальну записку своїй родині, перебуваючи у критичному стані у лікарні.

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52-річний американський актор Джеремі Реннер розповів в інтерв'ю ABC News, що під час перебування в лікарні після аварії зі снігоочисною машиною написав прощальне повідомлення для своєї родини.

Реннера було госпіталізовано з тупою травмою грудної клітки та ортопедичними травмами на початку січня після того, як його снігоочисник вагою не менше 6,5 тонн, наїхав на нього, коли він намагався врятувати свого племінника, котрий застряг у снігу.

"Якби я був там один, це був би жахливий спосіб померти, — сказав Реннер. Але я був не один. Це був мій племінник. Милий Алекс".

Джеремі Реннер у лікарні Фото: Instagram @jeremyrenner

Спеціальний випуск ABC News під назвою "Джеремі Реннер: інтерв'ю Діана Сойєр — історія жаху, виживання і тріумфу" також враховує дзвінок у службу екстреної допомоги, зроблений від імені Реннера відразу після аварії.

"Когось збив снігоочисник. Швидше", — чути, як у кліпі каже той, хто дзвонить. Він був розчавлений. Надішліть парамедиків, швидку допомогу. Можливо, необхідно негайно прилетіти сюди рятівним рейсом. Він у поганій формі".

Чекаючи на смерть у лікарні, Реннер приготувався попрощатися зі своїми близькими.

"Я роблю нотатки у своєму телефоні — останні слова моїй родині", — сказав Реннер, стримуючи сльози.

Ренер зламав понад 30 кісток в аварії. Трейлер інтерв'ю ABC News дебютував минулого місяця та показав ступінь травм актора. Сойєр перерахувала: "Вісім ребер зламані в 14 місцях. Зламані праве коліно, права кісточка, зламана великогомілкова кістка лівої ноги, зламана ліва кісточка, зламана права ключиця, зламано праве плече. Печінка пронизана реберною кісткою — звучить жахливо".

Нагадаємо, 1 січня 2023 року актор, рятуючи свого племінника, виліз із сніжної машини, яка наїхала на Реннера і завдала йому травм. Джеремі Реннер розповів, що його "знов" збила б снігоприбиральна машина, якби це означало порятунок його племінника.

Також Фокус писав, що Джеремі Реннер може завершити акторську кар'єру у Голлівуді.