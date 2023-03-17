Джеремі Реннер може завершити акторську кар'єру у Голлівуді

Травми, які були отримані після того, як Реннер потрапив під снігоприбиральну машину, акторська кар'єра для нього "більше не в пріоритеті".

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52-річний актор Джеремі Реннер, зірка фільмів "Месники", "Володар бурі" та "Місія нездійсненна", ясно дав зрозуміти, що може і не повернутися до Голлівуду. Про це пише Daily Mail.

У перший день Нового року актор потрапив під семитонну снігоприбиральну машину та отримав понад 30 переломів. Це сталося у його будинку на озері Тахо.

Актор ледь не загинув, а після того, як провів якийсь час у лікарні, опинився вдома, де тепер відбувається реабілітація.

Фото: Instagram @jeremyrenner

Це довгий і болісний процес, тому Реннер більше не вважає кар'єру в Голлівуді пріоритетною.

"Джеремі вважає, що він пережив аварію, щоб використати свою популярність, щоб дійсно змінити світ. Він дуже пишається виконаною роботою, але вся ця ситуація справді показала йому, що він може зробити набагато більше, щоб допомогти іншим", — каже інсайдер, близький до актора.

Зараз Джеремі Реннер знаходиться у своєму будинку в Лос-Анджелесі, де його часто відвідує мати Валері та його дочка Ава – дитина від його колишньої подруги Сонні Пачеко.

"Він зосереджений тільки на своєму одужанні і проходить реабілітацію, щоб знову навчитися ходити. Джеремі знає, як йому пощастило, що він залишився живим. Щодня йому стає трохи краще, ніж раніше, і він безперечно робить успіхи, але прогрес йде повільно", — повідомив інсайдер.

Зараз зірка "Месників" з нетерпінням чекає на вихід свого останнього не голлівудського документального серіалу Rennervations, який дебютує на Disney+ у квітні.

Також він продовжує інформувати підписників про те, як іде одужання.

У лютому актор сказав, що робить все можливе для свого одужання та займається своїм психічним здоров'ям.

Зрозуміло, що травми актора не дадуть йому зніматись найближчим часом. А в липні 2022 року були оголошені два нові фільми про Месників, "Династія Канга" та "Секретні війни".

"Месники: Династія Канга" стане п'ятим за рахунком фільмом у серії про Месників, продовженням стрічки "Месники: Фінал" (2019) та 39-ю картиною в медіафраншизі "Кінематографічний всесвіт Marvel".

Поки що час до початку зйомок ще є, але невідомо, чи буде Реннер достатньо здоровим, щоб повернутися до зйомок. І чи захоче він це зробити.

Фільм "Месники: Династія Канга" вийде 2 травня 2025 року. Прем'єра "Секретних війн" відбудеться 1 травня 2026 року.

Раніше стало відомо, що Джеремі Реннер потрапив під снігоприбиральну машину, врятувавши свого племінника.