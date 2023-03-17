Джереми Реннер может завершить актерскую карьеру в Голливуде

После травм полученных после того, как Реннер попал под снегоуборочную машину, актерская карьера для него "больше не в приоритете".

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52-летний актер Джереми Реннер, звезды фильмов "Мстители", "Повелитель бури" и "Миссия невыполнима", ясно дал понять, что может и не вернуться в Голливуд. Об этом пишет Daily Mail.

В первый день Нового года актер попал под семитонную снегоуборочную машину и получил более 30 переломов. Это случилось в его доме на озере Тахо.

Актер едва не погиб, а после того, как провел некоторое время в больнице, оказался дома, где теперь проходит реабилитацию.

Фото: Instagram @jeremyrenner

Это долгий и болезненный процесс, так что Реннер больше не считает карьеру в Голливуде приоритетной.

"Джереми считает, что он пережил аварию, чтобы использовать свою известность, чтобы действительно изменить мир. Он очень гордится проделанной работой, но вся эта ситуация действительно показала ему, что он может сделать гораздо больше, чтобы помочь другим", — говорит инсайдер, близкий к актеру.

Сейчас Джереми Реннер находится в своем доме в Лос-Анджелесе, где его часто посещает его мать Валери и его дочь Ава – ребенок от его бывшей подруги Сонни Почеко.

"Он сосредоточен только на своем выздоровлении и проходит реабилитацию, чтобы снова научиться ходить. Джереми знает, как ему повезло, что он остался жив. Каждый день ему становится немного лучше, чем раньше, и он определенно делает успехи, но прогресс идет медленно", — сообщил инсайдер.

Сейчас звезда "Мстителей" с нетерпением ждет выхода своего последнего не голливудского документального сериала Rennervations, который дебютирует на Disney+ в апреле.

Также он продолжает информировать подписчиков о том, как идет выздоровление.

В феврале актер сказал, что делает все возможное для своего выздоровления, а также занимается своим психическим здоровьем.

Ясно, что травмы актера не дадут ему сниматься в ближайшее время. А в июле 2022 года были объявлены два новых фильма о Мстителях, "Династия Канга" и "Секретные войны".

"Мстители: Династия Канга" станет пятым по счету фильмом в серии о Мстителях, продолжением ленты "Мстители: Финал" (2019) и 39-й картиной в медиафраншизе "Кинематографическая вселенная Marvel".

Пока время до начала съемок еще есть, но неизвестно, будет ли Реннер достаточно здоров, чтобы вернуться к съемкам. И захочет ли он это сделать.

Фильм "Мстители: Династия Канга" выйдет 2 мая 2025 года. Премьера "Секретных войн" состоится 1 мая 2026 года.

Ранее стало известно, что Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, спасая своего племянника.