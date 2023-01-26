Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, спасая племянника

Оказалось, что актер получил 30 переломов, попав под ратрак, когда спасал своего родственника.

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Стали известны новые подробности происшествия с актером Джереми Реннером. Его затянуло под ратрак, снегоуборочную машину, когда он пытался ее остановить. Машина ехала прямо на его племянника. Об этом пишет CNN.

Героизм звезды "Мстителей" стоил ему 30 переломов. Он не успел запрыгнуть в кабину снегоуборочной машины, чтобы остановить ее и его затянуло под нее. Инцидент, напомним, произошел под Новый год в горном домике актера у озера Тахо.

Полиция заявила, что ручной тормоз не был задействован, потому машина и покатилась.

"Ратрак PistenBully начал скользить, из-за чего Реннер вышел из машины, не включив аварийный тормоз. Несмотря на то, что у PistenBully были некоторые механические проблемы, на основании нашей механической проверки считается, что стояночный тормоз мог препятствовать движению PistenBully вперед. Когда Реннер попытался остановить или отклонить PistenBully, чтобы избежать травм (своего племянника), его затянуло под гусеницы ратрака", — сказано в отчете полиции.

CNN сообщает, что отчет указывает на то, что "механические проблемы могли быть причиной этой аварии", и отмечает, что индикатор тормоза внутри кабины ратрака не работал.

Племянник актера оказывал ему помощь вместе с соседями, пока на место не прибыли спасатели.

Реннера доставили по воздуху в больницу, где он пробыл более двух недель и перенес как минимум две операции.

В распоряжении СМИ также оказалась звукозапись звонка в службу спасения. Слышно, как звонивший говорит, что актер был "полностью раздавлен большим ратраком". Также он упоминает, что актеру тяжело дышать и он начинает "засыпать".

В службе спасения говорят, что Реннеру нельзя засыпать и он должен оставаться в сознании.

Друзья и семья, близкие к звезде "Наследия Борна", сказали, что он едва не умер. И на полное восстановление ему понадобится около двух лет. У актера тупые травмы груди и многочисленные переломы ног.

[ + – ] Сейчас Джереми Реннер находится дома и проходит курс физиотерапии Фото: Instagram @jeremyrenner

Джереми Реннер на прошлой неделе поделился фотографией своего сеанса физиотерапии с больничной койки в своем доме на озере Тахо, штат Невада.

Как сообщается, актер знает, что ему предстоит долгий путь к выздоровлению.