Звезда "Мстителей" Джереми Реннер получил 30 переломов после аварии со снегоуборочной машиной

Актер, которого переехала снегоуборочная машина, сломал 30 костей.

Related video

52-летний голливудский актер Джереми Реннер заявил, что "утренние тренировки и новогодние обещания в этом году стали совсем другими", и выложил фотографию, на которой он лежит на больничной койке. Звезда "Мстителей" и "Соколиного глаза" также отметил, что сломал более 30 костей.

В своем Instagram-аккаунте в подписи к фотографии знаменитость поделился, что этот инцидент стал трагедией для всей его семьи, но в то же время превратился в "объединяющую любовь".

"Эти более 30 сломанных костей срастутся, станут крепче, так же как углубляется любовь и связь с семьей и друзьями", — написал он и поблагодарил всех за внимание к нему и сообщения, которые он получает.

Напомним, что Джереми Реннер попал в больницу после аварии во время уборки снега. Актер находился в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии.

2 января звезда "Мстителей" перенес операцию. Он получил тупую травму грудной клетки и ортопедические травмы.

Уже 4 января актер опубликовал первую фотографию после того, как попал в больницу из-за аварии.

Джереми Реннер поблагодарил своих поклонников за поддержку. "Благодарю всех за теплые слова. Сейчас я слишком обессилен, чтобы много писать. Но я шлю вам всем любовь", – подписал актер селфи из больницы.