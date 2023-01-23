Зірка "Месників" Джеремі Реннер отримав 30 переломів після аварії зі снігоприбиральною машиною

Актор, якого переїхала снігозбиральна машина, зламав 30 кісток.

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52-річний голлівудський актор Джеремі Реннер заявив, що "ранкові тренування та новорічні обіцянки цього року стали зовсім іншими", і виклав фотографію, на якій він лежить у лікарняному ліжку. Зірка "Месників" і "Соколиного ока" також наголосив, що зламав понад 30 кісток.

У своєму Instagram-акаунті в підписі до фотографії знаменитість поділився, що цей інцидент став трагедією для всієї його родини, але водночас перетворився на "об'єднувальну любов".

"Ці понад 30 зламаних кісток зростуться, стануть міцнішими, так само як поглиблюється любов і зв'язок із сім'єю та друзями", — написав він і подякував усім за увагу до нього та повідомлення, які він отримує.

Нагадаємо, що Джеремі Реннер потрапив до лікарні після аварії під час збирання снігу. Актор перебував у відділенні інтенсивної терапії в критичному, але стабільному стані.

2 січня зірка "Месників" перенесла операцію. Він отримав тупу травму грудної клітки й ортопедичні травми.

Уже 4 січня актор опублікував першу фотографію після того, як потрапив до лікарні через аварію.

Джеремі Реннер подякував своїм шанувальникам за підтримку. "Дякую всім за теплі слова. Зараз я надто знесилений, щоб багато писати. Але я шлю вам усім любов", — підписав актор селфі з лікарні.