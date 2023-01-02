Актор Джеремі Реннер перебуває у критичному стані, отримавши травми під час прибирання снігу

Зірка фільмів Marvel опинився у лікарні після "нещасного випадку, пов'язаного з погодою" на озері Тахо.

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51-річний актор Джеремі Реннер, зірка фільмів "Месники" та "Місія нездійсненна", отримав тяжкі травми під час нещасного випадку, пов'язаного, як повідомляють його представники "з погодою та прибиранням снігу". Актор перебуває у критичному, але стабільному стані, у лікарні, куди його доставили вертольотом. Про це пише Deadline.

Двічі номінований на "Оскар" актор, найбільш відомий як Соколине Око у фільмах Marvel, проводив зимові канікули на своєму ранчо між Ріно й озером Тахо.

У його маєток у горах Сьєрра-Невада на кордоні між Каліфорнією та Невадою викликали поліцію після того, як він отримав серйозні травми. Він любить важку техніку, має кілька снігоприбиральних машин, якими розчищав дорогу до свого будинку, а також допомагав чистити дороги та шосе у своєму районі. Реннер раніше поскаржився на сильний снігопад через безпрецедентні зимові шторми, що охопили США.

Його агент не розкрив, як йому вдалося так сильно поранити себе, описавши це як "нещасний випадок, пов'язаний з погодою під час збирання снігу", додавши, що актор отримує "відмінний догляд", а його родина знаходиться біля його ліжка. Його стан "критичний, але стабільний", сказав речник.

[ + – ] Джеремі Реннер на ранчо в горах Фото: Twitter Jeremy Renner

У неділю вранці офіс шерифа округу Уошо був викликаний на ранчо Реннера.

Співробітниця зі зв'язків із громадськістю Крістін В'єтті сказала: "Після прибуття правоохоронці координували свої дії з відділом протипожежного захисту, щоб організувати медичне транспортування Джеремі Реннера вертольотом для надання медичної допомоги до місцевої лікарні".

Наразі інцидент розслідують.

Реннер написав у Twitter про величезну кількість снігу на своєму ранчо в США у грудні, написавши: "Снігопад на озері Тахо — це не жарт".

Його будинок знаходиться у відокремленому гірському районі, і він постив фото кучугур, які завалили його машини та будинок до вікон першого поверху.

Нагадаємо, на США в грудні обрушився крижаний і сніговий шторм, через який десятки людей загинули, у багатьох районах зникло світло, а багато населених пунктів стали невиїзними після того, як величезні кучугури завалили дороги.