Актер Джереми Реннер находится в критическом состоянии, получив травмы при уборке снега

Звезда фильмов Marvel оказался в больнице после "несчастного случая, связанного с погодой" на озере Тахо/

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51-летний актер Джереми Реннер, звезда фильмов "Мстители" и "Миссия невыполнима", получил тяжелые травмы во время несчастного случая, связанного, как сообщают его представители "с погодой и уборкой снега". Актер находится в критическом, но стабильном состоянии, в больнице, куда его доставили на вертолете. Об этом пишет Deadline.

Дважды номинированный на "Оскар" актер, наиболее известный как Соколиный Глаз в фильмах Marvel, проводил зимние каникулы на своем ранчо между Рино и озером Тахо.

В его особняк в горах Сьерра-Невада на границе между Калифорнией и Невадой вызвали полицию, после того, как он получил серьезные травмы. Он любит тяжелую технику, владеет несколькими снегоуборочными машинами, которыми расчищал дорогу до своего дома, а также помогал чистить дороги и шоссе в своем районе. Реннер ранее пожаловался на сильный снегопад из-за беспрецедентных зимних штормов, охвативших США.

Его агент не раскрыл, как ему удалось так сильно ранить себя, описав это как "несчастный случай, связанный с погодой во время уборки снега", добавив, что актер получает "отличный уход", а его семья находится у его постели. Его состояние "критическое, но стабильное", сказал пресс-секретарь.

[ + – ] Джереми Реннер на своем ранчо в горах Фото: Twitter Jeremy Renner

В воскресенье утром офис шерифа округа Уошо был вызван на ранчо Реннера.

Сотрудник по связям с общественностью Кристин Вьетти сказала: "По прибытии правоохранители координировали свои действия с отделом противопожарной защиты, чтобы организовать медицинскую транспортировку Джереми Реннера вертолетом для оказания медицинской помощи в местную больницу".

Сейчас инцидент расследуют.

Реннер написал в Twitter об огромном количестве снега на своем ранчо в США в декабре, написав: "Снегопад на озере Тахо — это не шутка".

Его дом находится в уединенном горном районе, и он постил фото сугробов, которые завалили его машины и дом до окон первого этажа.

Напомним, на США в декабре обрушился ледяной и снежный шторм, из-за которого десятки людей погибли, во многих районах пропал свет, а многие населенные пункты стали невыездными, после того, как огромные сугробы завалили дороги.