Джеремі Реннер потрапив під снігоприбиральну машину, рятуючи племінника

Виявилося, що актор отримав 30 переломів, потрапивши під ратрак, коли рятував свого родича.

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Стали відомі нові подробиці події з актором Джеремі Реннером. Його затягло під ратрак, снігоприбиральну машину, коли він намагався її зупинити. Машина їхала прямо на його племінника. Про це пише CNN.

Героїзм зірки "Месників" коштував йому 30 переломів. Він не встиг застрибнути в кабіну снігоприбиральної машини, щоб зупинити її, і його затягло під неї. Інцидент, нагадаємо, стався під Новий рік у гірському будиночку актора біля озера Тахо.

Поліція заявила, що ручне гальмо не було задіяне, тому машина й покотилася.

"Ратрак PistenBully почав ковзати, через що Реннер вийшов із машини, не увімкнувши аварійне гальмо. Незважаючи на те, що в PistenBully були деякі механічні проблеми, на підставі нашої механічної перевірки вважається, що гальмо стоянки могло перешкоджати руху PistenBully вперед. Коли Реннер спробував зупинити або відхилити PistenBully, щоб уникнути травм (свого племінника), його затягнуло під гусениці ратраку", — сказано у звіті поліції.

CNN повідомляє, що звіт вказує на те, що "механічні проблеми могли бути причиною цієї аварії", і зазначає, що індикатор гальма всередині ратракової кабіни не працював.

Племінник актора надавав йому допомогу разом із сусідами, поки на місце не прибули рятувальники.

Реннера доставили повітрям до лікарні, де він пробув більше двох тижнів і переніс як мінімум дві операції.

У розпорядженні ЗМІ також опинився звукозапис дзвінка до служби порятунку. Чути, як той, хто дзвонив, каже, що актор був "цілком розчавлений великим ратраком". Також він згадує, що акторові важко дихати й він починає "засинати".

У службі порятунку кажуть, що Реннеру не можна засинати і він має залишатися при тямі.

Друзі та сім'я, близькі до зірки "Спадщини Борна", сказали, що він мало не помер. І на повне відновлення йому знадобиться близько двох років. У актора тупі травми грудей і численні переломи ніг.

[ + – ] Зараз Джеремі Реннер перебуває вдома та проходить курс фізіотерапії Фото: Instagram @jeremyrenner

Джеремі Реннер минулого тижня поділився фотографією свого сеансу фізіотерапії з лікарняного ліжка у своєму будинку на озері Тахо, що в штаті Невада.

Як повідомляється, актор знає, що в нього довгий шлях до одужання.