Джеремі Реннер після аварії зі снігоприбиральною технікою сказав, що вчинив би так знову

1 січня 2023 року актор, рятуючи свого племінника, виліз зі снігоприбиральної машини, яка наїхала на Реннера та завдала йому численних травм.

Related video

52-річний американський актор Джеремі Реннер розповів в інтерв'ю, що його "знову" збила б снігоприбиральна машина, якби це означало порятунок його племінника. Про це пише PageSix.

"Я б зробив це знову, — сказав він після нещасного випадку. — Так, я б зробив це знову, тому що це йшло прямо на мого племінника".

Інтерв'ю, яке повністю вийде в ефір у четвер, 6 квітня, показує, як Реннер розмірковує про сильний біль, який він відчував, коли вважав, що "вмирає" після удару.

Джеремі Реннер у лікарні Фото: Twitter Jeremy Renner

"[Я відчув] весь [біль]", — ділиться він перед тим, як звучить аудіозапис його дзвінка 9-1-1.

Попри травми, у тому числі зламані ребра, зламану нижню щелепу, зламану ногу та багато іншого, зірка "Месників" сподівається якось повернутися до виконання власних трюків.

"Я вирішив вижити, це мене не вб'є, ні в якому разі, — каже він про свої травми. — Я втратив багато плоті й кісток у цьому невдалому досвіді, але я видужав, знову наповнився любов'ю і титаном".

Відновлення Джеремі Реннер після аварії

Зірка "Соколиного ока" 1 січня 2023 року, рятуючи свого племінника, виліз із снігоприбиральної машини, яка наїхала на Реннера та завдала йому численних травм. Зокрема, в актора було зламано близько 30 кісток, а також говорили про ампутацію ноги.

2 січня 2023 року Реннер переніс операцію. Актор отримав тупу травму грудної клітки й ортопедичні травми. Вже 4 січня він опублікував першу фотографію після того, як потрапив до лікарні через трагічний інцидент. Тоді актор подякував своїм шанувальникам за підтримку.

Також Фокус писав, що Джеремі Реннер може завершити акторську кар'єру в Голлівуді.