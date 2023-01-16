Джеремі Реннеру можуть ампутувати ногу, — ЗМІ

У перший день нового року зірку "Месників" переїхала снігоприбиральна машина.

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52-річному американському актору Джеремі Реннеру можуть ампутувати ногу після нещасного випадку із снігоприбиральною машиною 1 січня 2023. Про це пише Radar Online.

Зірка "Месників" отримав серйозну травму ноги. Він усе ще у тяжкому стані перебуває у лікарні. Рідні актора побоюються, що він не зможе встати на ноги, а травма заважатиме йому нормально ходити.

"Джеремі вже переніс дві складні операції. Але є серйозні сумніви, що він коли-небудь зможе знову нормально ходити — або взагалі стане на ноги. Його близькі хвилюються, що травма була настільки серйозною, що він не зможе рухатися так, як це було раніше, тобто якщо йому не ампутують ногу взагалі", — зізнається джерело, близьке до постраждалого актора.

[ + – ] Джеремі Реннер Фото: Twitter Jeremy Renner

У 52-річного Джеремі Реннера є донька Ава від його попередніх стосунків з Сонні Пачеко. Дівчинці виповнилося лише 9 років.

У перший день нового року актора переїхала снігоприбиральна машина, коли він виліз з неї поговорити зі своїм родичем. Реннера одразу госпіталізувала та провели кілька операцій.

[ + – ] Джеремі Реннер у лікарні Фото: Instagram @jeremyrenner

Нагадаємо, Джеремі Реннер показав, як виглядає після двох операцій.

Також Фокус писав про святкування 52-го дня народження Джеремі Реннера у стінах лікарні.