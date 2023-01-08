Джеремі Реннер, якого переїхав снігоприбиральник, відсвяткував день народження у лікарні

Голлівудський актор відзначає день народження — йому виповнилося 52 роки.

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Зірка "Соколиного ока" у суботу відсвяткував свій день народження у відділенні інтенсивної терапії після жахливої аварії зі снігоприбиральною машиною, внаслідок якої він опинився у "критичному" стані менш як тиждень тому. Про це пише PageSix.

У своїх stories в Instagram-акаунті Джеремі Реннер опублікував нове фото з лікарні — цього разу із членами родини та командою лікарів.

"Спасибі відомої команді лікарів інтенсивної терапії за те, що розпочали цю подорож", — підписав актор знімок, на якому він лежить на лікарняному ліжку в оточенні медсестер та лікарів.

Фото: Instagram @jeremyrenner

Нагадаємо, Реннер опинився у лікарні після нещасного випадку — 1 січня актор отримав серйозні травми. Актор має нерухомість на озері Тахо в горах Сьєрра-Невада. Цю місцевість перед новорічними святами буквально замело снігом. Трагедія сталася, коли він розчищав дорогу неподалік свого будинку в Тахо, щоб його сім'я могла виїхати після сильного передноворічного снігового шторму.

Реннер підігнав до засипаного снігом автомобіля свою снігоприбиральну машину марки PistenBully — вона важить майже 6,5 тонн. Після прибирання він вийшов із неї, щоб поговорити із родичем. Але помітивши, що снігоприбиральна техніка почала скочуватися зі схилу, актор спробував на ходу застрибнути в кабіну, щоб зупинити її. На жаль, Джеремі потрапив під гусениці. Актора гелікоптером забрали до лікарні. Якийсь час він перебував у критичному стані.

Також Фокус писав, що згодом актор прийшов до тями й виклав фото з лікарні, яке зібрало 7,5 млн лайків: "Дякую всім за теплі слова. Зараз я дуже слабкий, щоб багато писати. Але я посилаю любов до всіх вас".