Джереми Реннер, которого перехал снегоуборщик, отпраздновал день рождения в больнице

Голливудский актер отмечает день рождения – ему исполнилось 52 года.

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Звезда "Соколиного глаза" в субботу отпраздновал свой день рождения в отделении интенсивной терапии после ужасной аварии со снегоуборочной машиной, в результате которой он оказался в "критическом" состоянии менее недели назад. Об этом пишет PageSix.

В своих stories в Instagram-аккаунте Джереми Реннер опубликовал новое фото из больницы — на этот раз с членами семьи и командой врачей.

"Спасибо известной команде врачей интенсивной терапии за то, что начали это путешествие", — подписал актер снимок, на котором он лежит на больничной койке в окружении медсестер и врачей.

Фото: Instagram @jeremyrenner

Напомним, Реннер оказался в больнице после несчастного случая – 1 января актер получил серьезные травмы. Актер владеет недвижимостью на озере Тахо в горах Сьерра-Невада. Эту местность перед новогодними праздниками буквально замело снегом. Трагедия произошла, когда он расчищал дорогу недалеко от своего дома в Тахо, чтобы его семья могла уехать после сильного предновогоднего снежного шторма.

Ренер подогнал к засыпанному снегом автомобилю свою снегоуборочную машину марки PistenBully – она весит почти 6,5 тонны. После уборки он вышел из нее, чтобы поговорить с родственником. Но, заметив, что снегоуборочная техника начала скатываться со склона, актер попытался на ходу запрыгнуть в кабину, чтобы остановить ее. К сожалению, Джереми попал под гусеницы. Актера вертолетом забрали в больницу. Какое-то время он находился в критическом состоянии.

Также Фокус писал, что в последствии актер пришел в себя и выложил фото из больницы, которое собрало 7,5 млн лайков: "Спасибо всем за теплые слова. Сейчас я очень слаб, чтобы много писать. Но я посылаю любовь ко всем вам".