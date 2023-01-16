Джереми Реннеру могут ампутировать ногу, — СМИ

В первый день нового года звезду "Мстителей" переехала снегоуборочная машина.

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52-летнему американскому актеру Джереми Реннеру могут ампутировать ногу после несчастного случая со снегоуборочной машиной 1 января 2023 года. Об этом пишет Radar Online.

Звезда "Мстителей" получил серьезную травму ноги. Он все еще находится в больнице. Родные актера опасаются, что он не сможет встать на ноги, а травма будет ему мешать нормально ходить.

"Джереми уже перенес две сложные операции. Но есть серьезные сомнения, что он когда-нибудь сможет снова нормально ходить — или вообще станет на ноги. Его близкие волнуются, что травма была настолько серьезной, что он не сможет двигаться так, как это было раньше, то есть если ему не ампутируют ногу вообще", — признается источник, близкий к пострадавшему актеру.

[ + – ] Джереми Реннер Фото: Twitter Jeremy Renner

У 52-летнего Джереми Реннера есть дочь Ава от его предыдущих отношений с Сонни Пачеко. Девочке исполнилось всего 9 лет.

В первый день нового года актера переехала снегоуборочная машина, когда он вылез из нее поговорить со своим родственником. Реннера сразу госпитализировали и провели несколько операций.

[ + – ] Джереми Реннер в больнице Фото: Instagram @jeremyrenner

Напомним, Джереми Реннер показал, как выглядит после двух операций.

Также Фокус писал о праздновании 52-го дня рождения Джереми Реннера в стенах больницы.