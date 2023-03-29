Джереми Реннер после аварии со снегоуборочной техникой сказал, что поступил бы так снова

1 января 2023 года актер, спасая своего племянника, вылез из снеуборочной машины, которая наехала на Реннера и нанесла ему ряд травм.

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52-летний американский актер Джереми Реннер рассказал в интервью, что его "снова" сбила бы снегоуборочная машина, если бы это означало спасение его племянника. Об этом пишет PageSix.

"Я бы сделал это снова, — сказа он после несчастного случая. — Да, я бы сделал это снова, потому что это шло прямо на моего племянника".

Интервью, которое полностью выйдет в эфир в четверг, 6 апреля, показывает, как Реннер размышляет о мучительной боли, которую он чувствовал, когда считал, что "умирает" после удара.

Джереми Реннер в больнице Фото: Twitter Jeremy Renner

"[Я почувствовал] всю [боль]", — делится он перед тем, как звучит жестокая аудиозапись его звонка 9-1-1.

Несмотря на свои травмы, в том числе сломанные ребра, сломанную нижнюю челюсть, сломанную ногу и многое другое, звезда "Мстителей" надеется однажды вернуться к выполнению собственных трюков.

"Я решил выжить, это меня не убьет, ни в коем случае, — говорит он о своих травмах. — Я потерял много плоти и костей в этом неудачном опыте, но я поправился, снова наполнился любовью и титаном".

Восстановление Джереми Реннер после аварии

Звезда "Соколиного глаза" 1 января 2023 года, спасая своего племянника, вылез из снеуборочной машины, которая наехала на Реннера и нанесла ему ряд травм. В частности, у актера было сломано около 30 костей, а также говорили об ампутации ноги.

2 января 2023 года Реннер перенес операцию. Актер получил тупую травму грудной клетки и ортопедические травмы. Уже 4 января он опубликовал первую фотографию после того, как попал в больницу из-за трагического инцидента. Тогда актер поблагодарил своих поклонников за поддержку.

Также Фокус писал, что Джереми Реннер может завершить актерскую карьеру в Голливуде.