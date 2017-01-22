Медведев: России следует расстаться с иллюзиями о снятии санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что России следует расстаться с иллюзиями о снятии санкций, введенных после вторжения в Украину. Об этом он сказал в ходе выступления на съезде российского партии власти "Единая Россия", передает УНИАН.

"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, то, что случилось – это надолго. Нечего надеятся на какие-то чужие выборы, на приход иностранных руководителей", – сказал Медведев.

При этом он заявил, что Россия в любых условиях будет кормить себя сама, и аграрии должны активно использовать удачную для них ситуацию с санкциями.

Напомним, в 2014 году Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран ввели санкции против России из-за оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.