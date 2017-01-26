Вице-канцлер Германии: Победа популистов во Франции и Нидерландах приведет к развалу ЕС

Министр экономики, вице-канцлер правительства Германии Зигмар Габриэль обрисовал сценарий, при котором Евросоюз может распасться.

Об этом пишет Reuters, передает УНИАН.

По мнению чиновника, ЕС может развалиться в случае победы популистов на выборах в Нидерландах и Франции.

"После выхода Великобритании из ЕС в прошлом году, если враги Европы смогут снова получить власть в Нидерландах или во Франции, мы сталкиваемся с угрозой, что крупнейший проект цивилизации ХХ века, а именно – Европейский Союз - может развалиться", – добавил Габриэль.

По его мнению, нынешние выборы во Франции – судьбоносные для ЕС.

"Президентские выборы во Франции этой весной – это судьбоносные для Европы выборы с горьким привкусом", – сказал Габриэль во время своего выступления в Бундестаге.

Напомним, ранее канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель призвала 27 стран-членов Европейского Союза сохранять единство, в частности в переговорах с Великобританией по поводу ее выхода из ЕС.