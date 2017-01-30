СМИ: Башар Асад госпитализирован и находится в критическом состоянии

Президент Сирии Башар Асад находится в критическом состоянии. Об этом сообщает The Dailysabah со ссылкой на телеведущего телеканала Al Jazeera Фейсал аль-Касема и ряд других изданий, передает УНИАН.

В частности, журналист заявил в своем Twitterr, что Асад «прикован к кровати», но не в коме. Касем предположил, что Асад должен принять это как «божественное послание», чтобы остановить убийство сирийского народа.

В то же время ливанская газета Аl-Mustaqbal сообщила в субботу, что Асад был госпитализирован с ишемическим инсультом.

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Издание Al-Diyar dail также утверждало, что у Асада инсульт, а саудовское издание Asharq al-Awsat daily сообщило о госпитализации Асада.

При этом в заявлении режима Асада, опубликованном в Facebook, сообщается, что Асад находится в хорошем состоянии.

Напомним, по версии популярного немецкого таблоида Bild Башар Асад занял шестое место в рейтинге лидеров, которые негативно повлияли на мировую политику в 2016 году.