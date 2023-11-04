РФ передаст "Хезболлле" комплексы "Панцирь-С", чтобы сдержать Израиль, — ISW

По данным аналитиков, сирийский диктатор Башар Асад согласился передать системы ПВО, оставшиеся у элементов ЧВК "Вагнер". Израиль исторически полагался на РФ в сдерживании деятельности Ирана в ближневосточном регионе.

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Российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Парцирь-С", остававшиеся у элементов ЧВК "Вагнер" в Сирии, могут оказаться в руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской организации Хезболла. Об этом говорится в сводке "Института изучения войны" от 4 ноября.

Аналитики ссылаются на данные, 3 ноября опубликованные CNN. Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что Башар Асад согласился передать российские системы ПВО "Хезболле", а подразделениям ЧВК "Вагнер" поручено доставить их после совместных переговоров между тремя сторонами.

Днем ранее издание WSJ сообщало, что разведке США стало известно о том, что ЧВК "Вагнер" передаст российские системы ПВО "Хезболле".

Армия обороны Израиля часто наносит авиаудары по поставкам иранского оружия, которые идут в Сирию и через нее. Башар Асад, мог обратиться к представителям "Вагнера" с просьбой передать системы ПВО "Хезболле". Эти вооружения могут использоваться как сдерживающий фактор, чтобы остановить потенциальные военные действия Израиля.

Предыдущие оценки ISW указывали на то, что РФ может найти возможности для поставок вооружений в Сирию без риска израильских авиаударов. Аналитики отмечают сложности в израильско-российских отношениях в том, что касается Сирии, поскольку Израиль исторически полагался на РФ в сдерживании деятельности Ирана в этом регионе.

3 ноября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахян провел телефонные переговоры с со своим коллегой из Сирии Фейсалом Мекдадом, в также министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

2 ноября в Тегеране секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана контр-адмирал Али Акбар Ахмадян провел встречу со специальным представителем президента РФ Владимиром Путиным по сирийским делам Александром Лаврентьевым.

3 ноября иранские СМИ перепечатали сообщение западных СМИ о том, что Израиль уже не предупреждает ВС РФ перед тем, как нанести удары по Сирии.

Аналитики также упомянули, что ливанская "Хезболла" и другие организации из так называемой "Оси сопротивления" 3 ноября трижды атаковали Израиль из южной части Ливана. В одной из атак использовался ударный беспилотник.

В ЦАХАЛ сообщили, что после этого были ранены два солдата и что был и ответный авиаудар.

Напомним, что Израиль отреагировал на обвинения со стороны РФ в ООН. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан отметил, что Москва с помощью терактов ХАМАС в Израиле хочет отвлечь внимание от войны в Украине.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ перешел к завершающему этапу войны. Армия Израиля заявила об окружении города с воздуха, суши и моря.