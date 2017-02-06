Трамп назвал фейками все опросы с негативной оценкой его деятельности

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что все опросы, в соответствии с результатами которых многие американцы выказали свое недовольство политикой президента, являются фейковыми. Об этом он написал в Twitter.

"Любые негативные опросы – это фейковые новости. Такие, как опросы CNN, ABC и NBC во время выборов. Простите, но люди хотят безопасности и усиленной проверки на границах ", – написал Трамп.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 февраля 2017 г.

Напомним, 3 февраля сообщалось, что, согласно данным опроса компании Public Policy Polling, 40% избирателей в США выступают за импичмент нового президента Дональда Трампа.