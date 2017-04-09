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Главная » Мир » Минобороны Британии: РФ виновна в химической атаке в Сирии

Минобороны Британии: РФ виновна в химической атаке в Сирии

Минобороны Британии: РФ виновна в химической атаке в Сирии
Майкл Фэллон / Фото: Getty Images

Россия могла приструнить Асада, но вместо этого спонсировала его режим

09.04.17 177
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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в статье в Sunday Times возложил вину на гибель мирных граждан при химической атаке в сирийской провинции Идлиб на Россию. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Он уточнил, что Москва несет за случившееся не прямую, но косвенную ответственность, как главный спонсор режима Башара Асада.

"Нынешнее военное преступление совершилось на их глазах. На протяжении последних лет Россия имела все возможности и рычаги для того, чтобы остановить войну, и сейчас обязана продемонстрировать решимость приструнить этот режим", - написал Фэллон.

Министр назвал применение отравляющих веществ в минувший вторник "варварским, аморальным и противозаконным".

Он также одобрительно отозвался о последовавшем спустя три дня ударе американских "Томагавков" по сирийской авиабазе, с которой вылетели самолеты, предположительно, осуществившие газовую атаку, посчитав это правильным сигналом со стороны президента США Дональда Трампа.

"Сирийский режим подумает дважды, перед тем, как применять газ в будущем", - подчеркнул Фэллон.

При этом, по мнению британского министра, действия США были обоснованными и продуманными.

"Обоснованные и уместные, действия США носили в то же время разумно ограниченный характер. Теперь требуется долговременное решение конфликта", - заявил он.

Фэллон убежден, что Сирия остро нуждается в правительстве без Асада.

"Человек, использующий бочковые бомбы и газ против своего народа, не вправе возглавлять Сирию", - написал он.

Напомним, 6 апреля 2017 года вооруженные силы США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" с авиабазы в Хомсе после того, как 4 апреля войска Асада провели химическую атаку в Идлибе, жертвами которой стали 84 человека, в числе которых 27 детей, всего пострадало 545 человек.

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