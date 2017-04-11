Новый смартфон Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus предзаказали 550 тыс. человек за два дня.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на Chosunilbo, это превышает объем продаж предыдущей модели Galaxy 7 в 5,5 раз. Если компания сумеет справиться с повышенным спросом, все клиенты получат новый смартфон уже к 18 апреля.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легендарный бренд Motorola будет ликвидирован
Компания начала принимать предзаказы на смартфоны 7 апреля.
Спрос на новую модель смартфонов обусловлен долгим ожиданием потребителями новой модели после масштабного отзыва неудачной модели Galaxy Note 7.
Напомним, Galaxy S8 оборудован двумя камерами – фронтальной 8 Mп и основной 12 Mп. В новом S8 также установлен виртуальный помощник Bixby. Смартфон оборудован встроенной памятью в 64 гигабайта и оперативной в 4 гигабайта.