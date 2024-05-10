Как восстановить потерянные данные на гаджетах Android: 5 программ-помощников

Stellar Data Recovery, Tenorshare UltData, iMyFone D-Back и другое ПО для возвращения утраченной ценной информации.

Related video

Потеря данных на Android-устройстве может произойти по самым разным причинам, однако восстановить их можно и довольно быстро. О том, при помощи каких программ это можно сделать, сообщает издание Stellar Info.

Как восстановить данные на Android-смартфоне при помощи ПО

Чтобы восстановить утраченные данные, необходимо загрузить специальную программу для компьютера (обзор таких программ представлен в этом материале ниже — ред.), затем подключить смартфон по USB к ПК и выполнить сканирование памяти, пишет Club DNS.

Иногда, чтобы произвести глубокое сканирование могут потребоваться Root-права от смартфона. Для этого нужно активировать "Режим разработчика": в разделе "О телефоне" нужно нажать 7 раз на "Версия MIUI" или "Номер сборки" в зависимости от того, какой у пользователя смартфон. Потом: "Расширенные настройки" — "Для разработчиков" — "Отладка по USB" — "Установка с USB".

Например, пользователь установил программу FonePaw Android Data Recovery для Windows или MacOS. Рассмотрим на ее примере дальнейшие шаги по восстановлению данных:

запуск FonePaw Android Data Recovery на ПК; подключение смартфона к ПК по USB; подтверждение доверия компьютеру и выбор режим USB-накопителя; Активация пункта Android Data Recovery; выбор всех пунктов, которые нужно восстановить; разрешение на смартфоне запроса FonePaw на установку; запуск поиска по памяти смартфона (может длиться до 3-х часов); после завершения поиска — выбор нужной категории и файлов для восстановления и запуск Recover.

Как получить рут-права на смартфоне Запуск программы FonePaw Android Data Recovery Выбор пунктов для восстановления Подтверждение действий FonePaw на смартфоне Поиск утерянных файлов Выбор файлов для бэкапа Глубокий поиск не возможен без рут-прав

Stellar Data Recovery

Этот инструмент способен восстановить все потерянные фотографии, видео, документы, контакты, сообщения и т. д. со смартфона Android. Программное обеспечение (ПО) совместимо со всеми версиями Android, начиная с 6.0. Стандартная версия программы поставляется в двух вариантах с поддержкой трех и пяти устройств Android соответственно.

Плюсы

Восстанавливает удаленные/потерянные фотографии, видео, аудио, документы и т. д.

Извлекает удаленные данные с телефонов Android без рутирования.

Поддерживает Android от версии 6.0 до последней версии 13.

Легко восстанавливает удаленные текстовые сообщения с телефона Android.

Простой и понятный пользовательский интерфейс.

Позволяет просматривать восстановленные файлы перед их сохранением.

Позволяет выборочное восстановление файлов.

Поддерживает восстановление со всех телефонов Android, включая Samsung, OnePlus и т. д.

Минусы

Невозможно установить непосредственно на телефоны Android.

Цены

Стандартная версия с поддержкой 3-х устройств — 29,99 долларов США.

Стандартная версия с поддержкой 5-ти устройств — 39,99 долларов США.

Tenorshare UltData

Tenorshare UltData — простой в использовании инструмент, восстанавливающий потерянные/удаленные данные с Android. Это ПО поможет вернуть фотографии, видео и текстовые сообщения.

Плюсы

Восстанавливает удаленные сообщения WhatsApp на телефонах Android без рутирования.

Загружает и показывает резервную копию WhatsApp с Google Диска.

Возвращает потерянные сообщения WeChat, контакты, фотографии и т. д.

Минусы

Дороже, чем другие аналогичные инструменты восстановления Android.

Сканирование занимает много времени.

Не восстанавливает такие файлы, как голосовые заметки, события календаря и страничные документы.

Цены

Лицензия на месяц — 35,95 долларов.

Годовая лицензия — 39,95 долларов.

Пожизненная лицензия — 49,95 долларов.

iMyFone D-Back

Программа iMyFone D-Back предлагает четыре режима восстановления: восстановление данных непосредственно с телефона Android, восстановление файлов из резервных копий Google, восстановление сломанного телефона и восстановление данных WhatsApp.

Плюсы

Для восстановления потерянных данных Android не требуется рутирование.

Восстанавливает все виды данных Android с помощью платной версии.

Восстанавливает данные с Google Диска и WhatsApp.

Понятный интерфейс с простыми шагами по восстановлению данных.

Минусы

Ограниченная функциональность восстановления данных в бесплатной версии.

Цены

Лицензия на месяц — 29,95 долларов.

Годовая лицензия — 39,95 долларов.

Пожизненная лицензия — 49,95 долларов.

Disk Drill для Android и iOS

Disk Drill — это комплексное решение для восстановления данных для Android и iOS. Он помогает восстановить отсутствующие или удаленные фотографии, аудио, документы, видео, архивы и т. д.

Плюсы

Поддерживает несколько форматов файлов.

Изящный и простой интерфейс.

Позволяет искать файлы по имени.

Минусы

Сканирование устройства занимает слишком много времени.

Высокие цены.

Цены

Базовый – бесплатно до 500 МБ.

Профессиональная версия – 89 долларов.

Корпоративная версия — 899 долларов.

FonePaw Android Data Recovery

FonePaw Android Data Recovery — это удобный инструмент для восстановления данных Android, который эффективно восстанавливает потерянные/удаленные файлы Android, фотографии, аудио и т. д. Этот инструмент также позволяет извлекать информацию из внутренней памяти устройства, SD-карты и SIM-карты. Он может даже восстанавливать данные с поврежденных и зараженных вирусом телефонов.

Плюсы

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, простой в использовании.

Поддерживает более 30-ти типов файлов.

Восстанавливает данные как из внутренней, так и из внешней памяти.

Доступен как для Mac, так и для Windows.

Минусы

Требуются root-права.

Не восстанавливает файлы с их исходным именем.

Не удалось восстановить недавно удаленные данные Android.

Бесплатная версия имеет различные программные ограничения.

Цены

Ежемесячная лицензия — 34,96 доллара.

Годовая лицензия — 45,46 долларов.

Пожизненная лицензия — 55,97 долларов.

Важно

Как надежно заблокировать абонента на смартфоне: инструкция для iPhone и Android

Ранее мы сообщали о том, как удалить все данные со смартфона и сделать это максимально безопасно. Рекомендации для пользователей, которые хотят полностью очистить iPhone или Android-смартфоны.

Также писали о том, как превратить любой смартфон в камеру наблюдения. С помощью специального программного обеспечения можно подарить старому iPhone или Android-фону новую жизнь и новую функцию.