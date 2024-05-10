Как восстановить потерянные данные на гаджетах Android: 5 программ-помощников
Stellar Data Recovery, Tenorshare UltData, iMyFone D-Back и другое ПО для возвращения утраченной ценной информации.
Потеря данных на Android-устройстве может произойти по самым разным причинам, однако восстановить их можно и довольно быстро. О том, при помощи каких программ это можно сделать, сообщает издание Stellar Info.
Как восстановить данные на Android-смартфоне при помощи ПО
Чтобы восстановить утраченные данные, необходимо загрузить специальную программу для компьютера (обзор таких программ представлен в этом материале ниже — ред.), затем подключить смартфон по USB к ПК и выполнить сканирование памяти, пишет Club DNS.
Иногда, чтобы произвести глубокое сканирование могут потребоваться Root-права от смартфона. Для этого нужно активировать "Режим разработчика": в разделе "О телефоне" нужно нажать 7 раз на "Версия MIUI" или "Номер сборки" в зависимости от того, какой у пользователя смартфон. Потом: "Расширенные настройки" — "Для разработчиков" — "Отладка по USB" — "Установка с USB".
Например, пользователь установил программу FonePaw Android Data Recovery для Windows или MacOS. Рассмотрим на ее примере дальнейшие шаги по восстановлению данных:
- запуск FonePaw Android Data Recovery на ПК;
- подключение смартфона к ПК по USB;
- подтверждение доверия компьютеру и выбор режим USB-накопителя;
- Активация пункта Android Data Recovery;
- выбор всех пунктов, которые нужно восстановить;
- разрешение на смартфоне запроса FonePaw на установку;
- запуск поиска по памяти смартфона (может длиться до 3-х часов);
- после завершения поиска — выбор нужной категории и файлов для восстановления и запуск Recover.
Stellar Data Recovery
Этот инструмент способен восстановить все потерянные фотографии, видео, документы, контакты, сообщения и т. д. со смартфона Android. Программное обеспечение (ПО) совместимо со всеми версиями Android, начиная с 6.0. Стандартная версия программы поставляется в двух вариантах с поддержкой трех и пяти устройств Android соответственно.
Плюсы
- Восстанавливает удаленные/потерянные фотографии, видео, аудио, документы и т. д.
- Извлекает удаленные данные с телефонов Android без рутирования.
- Поддерживает Android от версии 6.0 до последней версии 13.
- Легко восстанавливает удаленные текстовые сообщения с телефона Android.
- Простой и понятный пользовательский интерфейс.
- Позволяет просматривать восстановленные файлы перед их сохранением.
- Позволяет выборочное восстановление файлов.
- Поддерживает восстановление со всех телефонов Android, включая Samsung, OnePlus и т. д.
Минусы
- Невозможно установить непосредственно на телефоны Android.
Цены
- Стандартная версия с поддержкой 3-х устройств — 29,99 долларов США.
- Стандартная версия с поддержкой 5-ти устройств — 39,99 долларов США.
Tenorshare UltData
Tenorshare UltData — простой в использовании инструмент, восстанавливающий потерянные/удаленные данные с Android. Это ПО поможет вернуть фотографии, видео и текстовые сообщения.
Плюсы
- Восстанавливает удаленные сообщения WhatsApp на телефонах Android без рутирования.
- Загружает и показывает резервную копию WhatsApp с Google Диска.
- Возвращает потерянные сообщения WeChat, контакты, фотографии и т. д.
Минусы
- Дороже, чем другие аналогичные инструменты восстановления Android.
- Сканирование занимает много времени.
- Не восстанавливает такие файлы, как голосовые заметки, события календаря и страничные документы.
Цены
- Лицензия на месяц — 35,95 долларов.
- Годовая лицензия — 39,95 долларов.
- Пожизненная лицензия — 49,95 долларов.
iMyFone D-Back
Программа iMyFone D-Back предлагает четыре режима восстановления: восстановление данных непосредственно с телефона Android, восстановление файлов из резервных копий Google, восстановление сломанного телефона и восстановление данных WhatsApp.
Плюсы
- Для восстановления потерянных данных Android не требуется рутирование.
- Восстанавливает все виды данных Android с помощью платной версии.
- Восстанавливает данные с Google Диска и WhatsApp.
- Понятный интерфейс с простыми шагами по восстановлению данных.
Минусы
- Ограниченная функциональность восстановления данных в бесплатной версии.
Цены
- Лицензия на месяц — 29,95 долларов.
- Годовая лицензия — 39,95 долларов.
- Пожизненная лицензия — 49,95 долларов.
Disk Drill для Android и iOS
Disk Drill — это комплексное решение для восстановления данных для Android и iOS. Он помогает восстановить отсутствующие или удаленные фотографии, аудио, документы, видео, архивы и т. д.
Плюсы
- Поддерживает несколько форматов файлов.
- Изящный и простой интерфейс.
- Позволяет искать файлы по имени.
Минусы
- Сканирование устройства занимает слишком много времени.
- Высокие цены.
Цены
- Базовый – бесплатно до 500 МБ.
- Профессиональная версия – 89 долларов.
- Корпоративная версия — 899 долларов.
FonePaw Android Data Recovery
FonePaw Android Data Recovery — это удобный инструмент для восстановления данных Android, который эффективно восстанавливает потерянные/удаленные файлы Android, фотографии, аудио и т. д. Этот инструмент также позволяет извлекать информацию из внутренней памяти устройства, SD-карты и SIM-карты. Он может даже восстанавливать данные с поврежденных и зараженных вирусом телефонов.
Плюсы
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, простой в использовании.
- Поддерживает более 30-ти типов файлов.
- Восстанавливает данные как из внутренней, так и из внешней памяти.
- Доступен как для Mac, так и для Windows.
Минусы
- Требуются root-права.
- Не восстанавливает файлы с их исходным именем.
- Не удалось восстановить недавно удаленные данные Android.
- Бесплатная версия имеет различные программные ограничения.
Цены
- Ежемесячная лицензия — 34,96 доллара.
- Годовая лицензия — 45,46 долларов.
- Пожизненная лицензия — 55,97 долларов.
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