Эксперты протестировали сотни смартфонов Android и определили топ-5 лучших (фото, видео)

Актуальные модели на Android включают Samsung Galaxy S24 Plus, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 Ultra, Asus ROG Phone 8, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL.

Среди актуальных смартфонов осени — новинки от Samsung, Google, Asus. Подборку создал ресурс Android Authority.

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Plus, оснащенный обширным набором новых функций ИИ, является базовой моделью серии S24 размером 6,7 дюйма. Разделяя большинство спецификаций и функций со стандартной моделью S24, S24 Plus предлагает более мощную батарею, больше места для хранения, 12 ГБ оперативной памяти и разрешение Quad HD. Создан для тех, кто хочет дисплей большего размера, но не заинтересован в самых лучших функциях, доступных только в S24 Ultra.

Смартфон Samsung Galaxy S24+ Фото: Скриншот

Google Pixel 9

Базовый флагман Google снова попал в наш список, даже если он продолжит расти в цене. Проще говоря, Pixel 9 — один из тех телефонов Android, который со временем становится только лучше, позволяя еще больше растянуть свою ценность. В то время как Pixel 8 ощущался как способ представить миру Gemini, Pixel 9 ощущается как то, что он выводит компаньона ИИ на новый уровень.

Телефон Google Pixel 9 Фото: Google

Samsung Galaxy S24 Ultra

Настоящий флагман Samsung, Galaxy S24 Ultra, предлагает самые лучшие характеристики и функции среди всех телефонов Galaxy на сегодняшний день. Функции искусственного интеллекта и камеры — вот что главное: основная камера 200 МП, 5-кратный телеобъектив 50 МП, 3-кратный телеобъектив 10 МП и сверхширокоугольная камера 12 МП.

Меньшие рамки дисплея, дисплей 2600 нит, аккумулятор емкостью 5000 мАч, усовершенствованная испарительная камера охлаждения, до 1 ТБ хранилища UFS 4.0 и 12 ГБ оперативной памяти делают эту мощную мобильную вычислительную систему. Новый ProVisual Engine предлагает инструменты камеры на базе искусственного интеллекта для фото- и видеосъемки.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

ROG Phone 8

Телефоны, предназначенные для геймеров, всегда имели некоторые вопиющие упущения или необычные дизайнерские решения, но ROG Phone 8 — приятное исключение. Это не только лучший игровой телефон, но и он избавляется от большинства типичных недостатков нишевых игровых устройств, перенимая больше черт от линейки ASUS Zenfone, чем когда-либо прежде.

Asus ROG Phone 8

Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL

Поскольку это первый раз, когда Google представила два Pixel Pro-grade, проще всего будет скрыть их различия, а не сходства. Pixel 9 Pro, очевидно, меньше из двух, предлагая плоский 6,3-дюймовый дисплей против плоского 6,8-дюймового варианта XL.

У него немного меньший аккумулятор и немного более медленная зарядка, но на самом деле он не так придирчив к тому, к какому зарядному устройству USB PD PPS его подключают.

Google Pixel 9 Pro XL Фото: Google

Дополнительно рекомендованные смартфоны

Есть еще несколько вариантов, которые могут лучше подойти. Некоторые из них предназначены только для Европы, а другие просто слишком узкоспециализированы, чтобы занять первое место в списке.

Samsung Galaxy Z Flip 6: Линейка Galaxy Z Flip от Samsung относится к числу самых простых складных устройств, которые можно рекомендовать, а шестая итерация — лучшая на сегодняшний день. Его карманный размер и привлекательный дизайн делают его отличным выбором для большинства людей, и после нескольких итераций полировки теперь осталось совсем немного компромиссов для складного форм-фактора Flip в стиле раскладушки.

Samsung Galaxy Z Fold 6: Если вам нужен полноразмерный планшет, Galaxy Z Fold 6 предлагает больше экрана, больше мощности и больше аксессуаров, чем его собрат Flip. Теперь он находится на одном уровне с серией Galaxy S с точки зрения поддержки программного обеспечения и функций ИИ.

ASUS Zenfone 10: Если вам нужен небольшой флагман Android, то Zenfone 10 — лучший из всех. Он готов к использованию одной рукой и не идет ни на какие компромиссы в плане времени работы батареи или производительности.

Google Pixel 8a: не каждый может позволить себе потратить более $800 на телефон, и именно здесь на помощь приходит этот бюджетный вариант. Он дешевле Pixel 8, но использует тот же чипсет и предлагает многие из тех же интеллектуальных функций.

Samsung Galaxy S24: Galaxy S24 не такой внушительный, как его более крупные собратья, но если вам нужен телефон Android поменьше, это отличный выбор. Он затмевает Galaxy S24 Plus по нескольким параметрам, но у него меньше оперативной памяти, меньше аккумулятор и меньше базового хранилища. Немного более дешевый вариант — Galaxy S23 FE, который идет на некоторые компромиссы в качестве сборки, но в остальном является хорошим выбором.

Motorola Razr Plus (2024): Некоторые могут утверждать, что Motorola, а не Samsung, сейчас выпускает лучший раскладной телефон в США. У Razr Plus интересная комбинация широкоугольной и телеобъективной камеры, а также самый большой экран-крышка, который вы сейчас найдете на раскладном телефоне.

Google Pixel 9 Pro Fold: взгляд Google на складное устройство немного отличается от выбора Samsung в пользу немного более широкого общего дизайна. В этом году Pixel 9 Pro Fold даже отказался от панели камеры, переместив ее в квадратный корпус в верхнем углу.

Samsung Galaxy A54 5G: Samsung Galaxy A54 5G — это отличное устройство среднего класса. Его затмевают более дорогие телефоны серии Galaxy S от Samsung, но это отличный выбор для тех, у кого ограниченный бюджет.

Nothing Phone 2: Nothing сделала несколько больших улучшений в своем втором смартфоне, и Glyph на задней панели по-прежнему является большим преимуществом. Он также официально доступен в США, что делает его отличным устройством для тех, кто хочет начать разговор.

HONOR Magic 6 Pro: HONOR серьезно усилил свою игру с Magic 6 Pro, и он наконец может соперничать с Samsung и Apple. Если вы живете в Великобритании или Европе, конечно.

Sony Xperia 1 Vl: Если нужно аппаратное обеспечение, которое не жалеет денег, Xperia 1 VI — это то, что нужно. Наконец-то он получил более гибкую настройку камеры и улучшенное время автономной работы, что делает его самым практичным флагманом Xperia за несколько лет — даже если его трудно достать в США.

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.