Експерти протестували сотні смартфонів Android і визначили топ-5 найкращих (фото, відео)

Актуальні моделі на Android включають Samsung Galaxy S24 Plus, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 Ultra, Asus ROG Phone 8, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL.

Серед актуальних смартфонів осені — новинки від Samsung, Google, Asus. Добірку створив ресурс Android Authority.

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Plus, оснащений великим набором нових функцій ШІ, є базовою моделлю серії S24 розміром 6,7 дюйма. Поділяючи більшість специфікацій і функцій зі стандартною моделлю S24, S24 Plus пропонує потужнішу батарею, більше місця для зберігання, 12 ГБ оперативної пам'яті та роздільну здатність Quad HD. Створено для тих, хто хоче дисплей більшого розміру, але не зацікавлений у найкращих функціях, доступних тільки в S24 Ultra.

Смартфон Samsung Galaxy S24+ Фото: Скриншот

Google Pixel 9

Базовий флагман Google знову потрапив до нашого списку, навіть якщо він продовжить зростати в ціні. Простіше кажучи, Pixel 9 — один із тих телефонів Android, який з часом стає тільки кращим, дозволяючи ще більше розтягнути свою цінність. У той час як Pixel 8 відчувався як спосіб представити світу Gemini, Pixel 9 відчувається як те, що він виводить компаньйона ШІ на новий рівень.

Телефон Google Pixel 9 Фото: Google

Samsung Galaxy S24 Ultra

Справжній флагман Samsung, Galaxy S24 Ultra, пропонує найкращі характеристики та функції серед усіх телефонів Galaxy на сьогоднішній день. Функції штучного інтелекту та камери — ось що головне: основна камера 200 МП, 5-кратний телеоб'єктив 50 МП, 3-кратний телеоб'єктив 10 МП і надширококутна камера 12 МП.

Менші рамки дисплея, дисплей 2600 ніт, акумулятор ємністю 5000 мАг, вдосконалена випарна камера охолодження, до 1 ТБ сховища UFS 4.0 і 12 ГБ оперативної пам'яті роблять цю потужну мобільну обчислювальну систему. Новий ProVisual Engine пропонує інструменти камери на базі штучного інтелекту для фото- та відеозйомки.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

ROG Phone 8

Телефони, призначені для геймерів, завжди мали деякі кричущі упущення або незвичайні дизайнерські рішення, але ROG Phone 8 — приємний виняток. Це не тільки найкращий ігровий телефон, але і він позбавляється від більшості типових недоліків нішевих ігрових пристроїв, переймаючи більше рис від лінійки ASUS Zenfone, ніж будь-коли раніше.

Asus ROG Phone 8

Pixel 9 Pro і Pixel 9 Pro XL

Оскільки це перший раз, коли Google представила два Pixel Pro-grade, найпростіше буде приховати їхні відмінності, а не подібності. Pixel 9 Pro, вочевидь, менший із двох, пропонуючи плоский 6,3-дюймовий дисплей проти плоского 6,8-дюймового варіанта XL.

У нього трохи менший акумулятор і трохи повільніше заряджання, але насправді він не такий прискіпливий до того, до якого зарядного пристрою USB PD PPS його під'єднують.

Google Pixel 9 Pro XL Фото: Google

Додатково рекомендовані смартфони

Є ще кілька варіантів, які можуть краще підійти. Деякі з них призначені тільки для Європи, а інші просто занадто вузькоспеціалізовані, щоб посісти перше місце в списку.

Samsung Galaxy Z Flip 6: Лінійка Galaxy Z Flip від Samsung належить до числа найпростіших складних пристроїв, які можна рекомендувати, а шоста ітерація — найкраща на сьогоднішній день. Його кишеньковий розмір і привабливий дизайн роблять його чудовим вибором для більшості людей, і після кількох ітерацій полірування тепер залишилося зовсім небагато компромісів для складного форм-фактора Flip у стилі розкладачки.

Samsung Galaxy Z Fold 6: Якщо вам потрібен повнорозмірний планшет, Galaxy Z Fold 6 пропонує більше екрана, більше потужності і більше аксесуарів, ніж його побратим Flip. Тепер він перебуває на одному рівні із серією Galaxy S з погляду підтримки програмного забезпечення та функцій ШІ.

ASUS Zenfone 10: Якщо вам потрібен невеликий флагман Android, то Zenfone 10 — найкращий з усіх. Він готовий до використання однією рукою і не йде на жодні компроміси в плані часу роботи батареї або продуктивності.

Google Pixel 8a: не кожен може дозволити собі витратити понад $800 на телефон, і саме тут на допомогу приходить цей бюджетний варіант. Він дешевший за Pixel 8, але використовує той самий чипсет і пропонує багато з тих самих інтелектуальних функцій.

Samsung Galaxy S24: Galaxy S24 не такий значний, як його більші побратими, але якщо вам потрібен телефон Android трохи менше, це чудовий вибір. Він затьмарює Galaxy S24 Plus за кількома параметрами, але у нього менше оперативної пам'яті, менший акумулятор і менше базового сховища. Трохи дешевший варіант — Galaxy S23 FE, який йде на деякі компроміси в якості збірки, але в іншому є хорошим вибором.

Motorola Razr Plus (2024): Дехто може стверджувати, що Motorola, а не Samsung, зараз випускає найкращий розкладний телефон у США. У Razr Plus цікава комбінація ширококутної та телеоб'єктивної камери, а також найбільший екран-кришка, який ви зараз знайдете на розкладному телефоні.

Google Pixel 9 Pro Fold: погляд Google на складаний пристрій трохи відрізняється від вибору Samsung на користь трохи ширшого загального дизайну. Цього року Pixel 9 Pro Fold навіть відмовився від панелі камери, перемістивши її у квадратний корпус у верхньому кутку.

Samsung Galaxy A54 5G: Samsung Galaxy A54 5G — це відмінний пристрій середнього класу. Його затьмарюють дорожчі телефони серії Galaxy S від Samsung, але це чудовий вибір для тих, у кого обмежений бюджет.

Nothing Phone 2: Nothing зробила кілька великих поліпшень у своєму другому смартфоні, і Glyph на задній панелі, як і раніше, є великою перевагою. Він також офіційно доступний у США, що робить його чудовим пристроєм для тих, хто хоче почати розмову.

HONOR Magic 6 Pro: HONOR серйозно посилив свою гру з Magic 6 Pro, і він нарешті може змагатися з Samsung і Apple. Якщо ви живете у Великій Британії або Європі, звісно.

Sony Xperia 1 Vl: Якщо потрібне апаратне забезпечення, яке не шкодує грошей, Xperia 1 VI — це те, що потрібно. Нарешті він отримав гнучкіше налаштування камери та покращений час автономної роботи, що робить його найпрактичнішим флагманом Xperia за кілька років — навіть якщо його важко дістати в США.

Нагадаємо, оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї, яка заряджає телефон тільки до 80% за кожен цикл.