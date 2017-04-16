В сети появилось видео теракта, совершенного смертником в сирийском Алеппо при эвакуации мирных жителей.
Видео выложено в Тwitter информационного агентства "Анадолу".
По последним данным, количество жертв взрыва, произошедшего рядом с автобусами эвакуируемых жителей осажденных районов Сирии, превысило 100.
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Большинство погибших - женщины и дети из районов Фуа и Кефрайя. В связи с тем, что тела многих эвакуированных полностью обгорели, установить их личности не удалось.
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра детьми и людьми со слабой нервной системой
[Видео} Взрыв в Сирии, более сотни погибших https://t.co/hqt5kvS3lk #Сирия #Асад #ООН pic.twitter.com/xmkT5Jiu7V— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) April 16, 2017
Напомним, тысячи людей в Сирии застряли возле Алеппо, эвакуация приостановлена.