В Николаеве прогремел взрыв: погибли двое военных, еще двое получили ранения (фото)

Трагедия произошла вчера во время неосторожной перегрузки боеприпасов на парковочной площадке.

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В среду, 24 апреля, в Николаеве во время перегрузки военнослужащими боеприпасов из одного автомобиля в другой, произошла детонация. Об этом информируют в Государственном бюро расследований.

Как сообщается, в результате взрыва на парковке погибли двое бойцов и еще двое получили ранения.

От взрыва также загорелись автомобили, которые были рядом с эпицентром взрыва.

Сейчас ГБР открыло уголовное производство по факту нарушений правил обращения с оружием.

Ранее Фокус писал, что во время ликвидации пожара в Николаеве после взрыва неизвестного предмета произошел еще один взрыв, из-за которого травмировались пять спасателей, приехавших на вызов.

Напомним, 24 апреля на одном из блокпостов Николаева патрульные полицейские задержали пассажира такси, который перевозил в багажнике автомобиля гранатомет.

Напомним, в ночь на субботу, 20 апреля, двое мужчин в военной одежде расстреляли патрульных полицейских, которые остановили их машину в Гайсинском районе Винницкой области. От полученных ранений погиб 20-летний Максим Зарецкий, а его напарник Максим Шарапановский получил ранения.

21 апреля правоохранители задержали нападавших в Одесской области. Подозреваемые в убийстве полицейского перевозили боеприпасы и гранаты. 23 апреля руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Алексей Рыхлюк сообщил, что оружие злоумышленники везли в частный дом, расположенный на территории области. Кроме того, сын и отец Василаке спрятали боеприпасы и гранаты в водоеме.