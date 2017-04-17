Россияне резко разлюбили Трампа, - опрос

На фоне ухудшения американо-российских отношнений в марте 2017 года резко ухудшилось отношение россиян к президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос, как они относятся к Трампу, в апреле 39% опрошенных ответили "скорее отрицательно", тогда как в марте таких ответов было только 7%. Вместе с тем, "скорее положительно" к Трампу в апреле относятся 13%, а в марте было 38%.

В эмоциональном фоне восприятия Трампа в апреле преобладают недоверие (31%), разочарование (19%) или безразличие (29%). По сравнению с мартом, уважение, симпатию и надежду сегодня к нему испытывают существенно реже.

Кроме того, по мнению россиян, в последний месяц российской-американские отношения ухудшились: если в марте соответствующий индекс был равен -45 п., то в апреле -68 п.

42% опрошенных считают отношения России и США напряженными, 28% - прохладными, 12% - враждебными. Вооруженное столкновение России и США, НАТО большинству россиян (63%) по-прежнему кажется невозможным или крайне маловероятным, однако доля тех, кто считает войну возможной (или уже идущей) достигла 30%.

Как показывают данные ежедневных опросов "ВЦИОМ-Спутник", пятая доля респондентов (20%) считает, что с момента избрания Трампа связи России и США окрепли и почти столько же (17%) – что они ухудшились. Большинство (55%) однако пока не видит ни прогресса, ни регресса.

Оптимизм в отношении будущего общения Москвы и Вашингтона заметно снизился: если в марте улучшения в двух-трехлетней перспективе ожидали 58%, то сегодня – 34%. Негативный прогноз дают 15%, еще 38% полагают, что ситуация не изменится.

Индекс российско-американских отношений строится на основе вопроса: "Как, по Вашему мнению, можно оценить сегодня отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки?". Рассчитывается как разница суммы положительных ответов ("как нормальные, спокойные", "как хорошие, добрососедские", "как дружественные") и отрицательных ответов ("как прохладные", "как напряженные", "как враждебные"). Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем лучше россияне оценивают двусторонние отношения стран.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11-12 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Напомним, отношения США и России резко обострились после американского ракетного удара по авиабазе войск Асада в Сирии. Атака была осуществлена в ответ на применение правительственными войсками химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего погибли 84 человека, в том числе и 27 детей.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в РФ 12 апреля констатировал, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся "на дне" и характеризуются серьезным недоверием.