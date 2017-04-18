Обвиняемый в убийстве Немцова заявил о своей невиновности

Заур Дадаев утверждает, что в день убийства выходил только в мечеть и ресторан

Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, заявил о своей невиновности в Московском окружном военном суде (МОВС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дадаева, в день убийства он был в мечети, а потом поехал в ресторан "Веселый бабай", после чего вернулся в свою квартиру.

"После этого я зашел домой — по видео в 16.45 и не выходил оттуда до следующего дня", — сказал подсудимый.

Напомним, Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года.

После гибели политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.