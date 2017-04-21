В Сирии возобновилась эвакуация

Сотни эвакуируемых сирийцев, которые застряли на 48 часов в транзитном пункте после теракта, унесшего жизни 126 человек, возобновили движение в пункты назначения. Об этом сообщает АFP cо ссылкой со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека, передает Укринформ.

"Сотни испуганных эвакуируемых сирийцев возобновили движение в пятницу после того, как их на 48 часов остановили в транзитном пункте, где подрывник убил десятки своих сограждан", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародовано видео последствий вчерашнего теракта в Алеппо

60 автобусов с гражданскими и военными из осажденных правительственными силами городов Эль-Фуа и Кефрая покинули подконтрольные повстанцам территории.

Еще 11 автобусов из Забадани и двух других районов вокруг Дамаска также направились в свои пункты назначения.

Напомним, эвакуация из четырех городов Сирии, находящихся в осаде, началась 14 апреля. Это стало выполнением принятых в конце марта договоренностей между сторонами конфликта. В соответствии с ними, эвакуации подлежат два города с преимущественно шиитским населением - Фуа и Кафрая. В обмен на это сирийское правительство разрешило эвакуацию двух городов с суннитским населением - Забадани и Мадаи. Последние расположены недалеко от границы с Ливаном и их контролируют повстанцы, однако блокируют извне правительственные войска и их союзники. Эвакуация в четырех городах началась одновременно.

15 апреля на заблокированные вблизи Алеппо автобусы с эвакуированными из Фуи и Кафраи было совершено нападение. По данным правозащитников, в результате атаки смертника тогда погибли 126 человек, из которых около 70 - дети.

В ночь на 20 апреля более трех тысяч сирийцев, эвакуирующихся из осажденных городов, были заблокированы в автобусах на контрольно-пропускном пункте Рашидин вблизи Алеппо, который контролируют повстанцы. Они заявили, что пропустят около 60 автобусов с эвакуированными только после того, как правительство освободит более 700 заключенных из их рядов и доставит их в подконтрольные повстанцам регионы