Асад обязал учить детей русскому языку в школах

Русский язык стал вторым языком в сирийских школах. Его изучают дети президента страны Башара Асада. Об этом рассказал посол Сирии в Российской Федерации Рияд Хаддад, выступая в Совете Федерации, передает Интерфакс.

"Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии - это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за его поддержку. Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. Не секрет, если я скажу, что дети президента (Башара Асада) сейчас учат русский", - сказал

Посол добавил, что во всех университетах Сирии были открыты кафедры изучения русского языка. В школах же изучение русского начинается с седьмого класса.

Напомним, после ракетного удара США по авиабазе войск Асада сирийское правительство переместило большинство своих боевых самолетов к военной базе РФ, чтобы защитить их от возможных атак.