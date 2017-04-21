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Главная » Мир » Видео В Германии протестировали летающий электрокар с вертикальным подъемом
<span class="label red">Видео</span> В Германии протестировали летающий электрокар с вертикальным подъемом
Фото: YouTube

Видео В Германии протестировали летающий электрокар с вертикальным подъемом

Аппарат рассчитан на двух пассажиров

21.04.17 1410
12000

Городской транспортное средство Lilium Jet - летающий электромобиль - протестировали в полевых условиях. Об этом сообщает Tehnot.

Главной особенностью данной разработки в сравнении с конкурентами является вертикальный взлет и посадка. Аппарат рассчитан на двух пассажиров.

Прототип новинки испытали на летном поле в Баварии. Тестирование включало вертикальный взлет, выполнение ряда маневров и дальнейшее вертикальное приземление.

Максимальная скорость Lilium Jet составляет 300 км/ч. Полет обеспечивают 36 пропеллеров, расположенных на крыльях автомобиля, полного заряда аккумулятора хватает на 300 км.

Вертикальное перемещение с земли потенциально делает этот транспортное средство куда более приспособленным к городским условиям, поскольку практически все конкуренты требуют взлетную полосу и напоминают маленькие самолеты, в то время как Lilium Jet больше ассоциируется с вертолетом.

Компания пока не может сказать, как скоро представит коммерческую версию транспорта.

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