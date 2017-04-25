В Каракасе уже жгут грузовики и возводят баррикады

В столице Венесуэлы протестующие сожгли несколько грузовиков и возвели баррикады на улицах города.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Ruptly.
Жители страны недовольны экономической ситуацией: они требуют назначения досрочных выборов. Активисты считают, что нынешний президент Николас Мадуро пытается узурпировать власть в стране — именно поэтому лидеру оппозиции Энрике Каприлесу запретили избираться в течение 15 лет.
Сам Мадуро полагает, что протесты оппозиции — попытка совершить госпереворот.
Напомним, беспорядки в Каракасе идут уже месяц, погибли минимум 20 человек.