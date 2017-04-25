Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на отчет Европейского статистического ведомства (Eurostat).

Уровень занятости среди населения на 1 % превысил показатель 2015 года (70,1 %), обновив предыдущий рекорд, установленный в 2008 году (70,3 %).

Высокий уровень трудоустройства населения в возрасте от 20 до 64 лет является одной из задач стратегии ЕС по повышению уровня занятости, рассчитанной до 2020 года. В соответствии с данной стратегией, общий уровень занятости населения ЕС в возрасте от 20 до 64 лет должен достигнуть отметки в 75 % к 2020 году.

По состоянию на 2016 год восемь стран ЕС уже превысили данный показатель: Швеция (81,2 %), Германия (78,7 %), Великобритания (77,6 %), Дания (77,4 %), Нидерланды (77,1 %), Чехия (76,7 %), Эстония (76,6 %) и Литва (75,2 %). Согласно отчету, самый низкий уровень занятости зафиксирован в Греции (56,2 %), Хорватии (61,4 %), Италии (61,6 %) и Испании (63,9 %).

Напомним, в Украине безработными являются около 1,9 млн граждан.