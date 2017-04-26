Планировалось, что он будет введен в эксплуатацию в 2020 году

Китай запустил новый авианосец, увеличив свое военное присутствие в регионе. Это второй авианосец в стране после "Ляонина", но первый, созданный самим Китаем. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на государственные СМИ КНР.

Безымянный корабль был выведен из сухого дока и спущен на воду в порту Далянь на северо-востоке страны.

Ранее сообщалось, что он будет введен в эксплуатацию в 2020 году.

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Новый авианосец - это значительно модернизированная версия построенного 25 лет назад "Ляонина" - отремонтированного советского судна, купленного у Украины.

Работа над авианосцем началась в 2013 году.