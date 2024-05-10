Дроны Magura V5 уничтожили кораблей РФ на $500 млн: Юсов рассказал детали спецопераций

Разведчики спецподразделения Group 13 ГУР добрались до катера "Мангуст", который россияне, как они думали, надежно спрятали. Magura V5 преодолел все препятствия и теперь на дне Черного моря лежит еще 3 млн долл.

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Украина в течение года использования морских дронов Magura V5 нанесла существенный ущерб российскому флоту в Черном море. Устройства, созданные украинскими конструкторами, оказались эффективными против военных кораблей РФ, и их постоянно совершенствуют. О том, как действуют украинские морские дроны, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Юсова, из-за ударов дронов Magura V5 ЧФ РФ потерял 500 млн долл. Он отметил уникальность украинского изобретения, которое помогло обезвредить военные корабли и живую силу противника. Офицер рассказал, что успешные атаки — результат слаженной работы нескольких подразделений Сил обороны: операторов, специалистов ГУР, разведчиков.

"Секрет Magura — в мастерстве украинских производителей, которые создали средство поражения вражеского флота и личного состава, который в тот момент находятся на борту, в сочетании с умениями и мастерством операторов и спецразведчиков. Это сочетание постоянно совершенствуется", — заявил офицер.

Отдельно представитель ГУР отметил работу спецподразделения Group 13. Работая совместно с другими специалистами, они "дают все новые и новые результаты". Он пояснил, что во время последней спецоперации удалось уничтожить новейший российский катер "Мангуст", который начали производить только с 2018 года.

"Данный катер используется пограничными службами, которые принадлежат ФСБ. Они находились в защищенном месте, где им ничего не угрожало. Все препятствия Magura и операторами ГУР МО были преодолены. Соответственно, на 3 млн долл. стало больше морской элитной недвижимости на украинском Черноморском побережье", — подытожил Юсов.

Дроны Magura V5 — комментарий Юсова см. через 9 ч. от начала трасляции

Отметим, в марте 2024 года представители ГУР Минобороны рассказывали об особенностях создания, испытания и использования украинских морских дронов Magura V5. Первые испытания беспилотных устройств состоялись весной 2023 года, когда охотились на российских корабль "Иван Хурс" в западной части Черного моря. После этого осуществили ряд успешных спецопераций. Был, например, удар в порту Новороссийска по десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру "Sig" — в августе 2023. Осенью того же года — события в бухтах Крыма, когда атаковали корабли "Сергей Котов", "Василий Быков", "Серна", "Акула".

Напоминаем, 8 мая стало известно об уничтожении российского скоростного катера "Мангуст" возле оккупированного Крымского полуострова. После этого ГУР опубликовало кадры, на которых показали момент атаки на катер. Тем временем в сети появилось новое изобретение Сил обороны: морской дрон, оснащенный зенитными ракетами, которые защищают устройство от вертолетов ВС РФ.