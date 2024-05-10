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Дроны Magura V5 уничтожили кораблей РФ на $500 млн: Юсов рассказал детали спецопераций

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Фото: РБК-Украина | ГУР провело очередную операцию Magura V5 против ЧФ РФ (иллюстративное фото)

Разведчики спецподразделения Group 13 ГУР добрались до катера "Мангуст", который россияне, как они думали, надежно спрятали. Magura V5 преодолел все препятствия и теперь на дне Черного моря лежит еще 3 млн долл.

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Украина в течение года использования морских дронов Magura V5 нанесла существенный ущерб российскому флоту в Черном море. Устройства, созданные украинскими конструкторами, оказались эффективными против военных кораблей РФ, и их постоянно совершенствуют. О том, как действуют украинские морские дроны, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Андрей Юсов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Юсова, из-за ударов дронов Magura V5 ЧФ РФ потерял 500 млн долл. Он отметил уникальность украинского изобретения, которое помогло обезвредить военные корабли и живую силу противника. Офицер рассказал, что успешные атаки — результат слаженной работы нескольких подразделений Сил обороны: операторов, специалистов ГУР, разведчиков.

"Секрет Magura — в мастерстве украинских производителей, которые создали средство поражения вражеского флота и личного состава, который в тот момент находятся на борту, в сочетании с умениями и мастерством операторов и спецразведчиков. Это сочетание постоянно совершенствуется", — заявил офицер.

Отдельно представитель ГУР отметил работу спецподразделения Group 13. Работая совместно с другими специалистами, они "дают все новые и новые результаты". Он пояснил, что во время последней спецоперации удалось уничтожить новейший российский катер "Мангуст", который начали производить только с 2018 года.

"Данный катер используется пограничными службами, которые принадлежат ФСБ. Они находились в защищенном месте, где им ничего не угрожало. Все препятствия Magura и операторами ГУР МО были преодолены. Соответственно, на 3 млн долл. стало больше морской элитной недвижимости на украинском Черноморском побережье", — подытожил Юсов.

Дроны Magura V5 — комментарий Юсова см. через 9 ч. от начала трасляции

Отметим, в марте 2024 года представители ГУР Минобороны рассказывали об особенностях создания, испытания и использования украинских морских дронов Magura V5. Первые испытания беспилотных устройств состоялись весной 2023 года, когда охотились на российских корабль "Иван Хурс" в западной части Черного моря. После этого осуществили ряд успешных спецопераций. Был, например, удар в порту Новороссийска по десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру "Sig" — в августе 2023. Осенью того же года — события в бухтах Крыма, когда атаковали корабли "Сергей Котов", "Василий Быков", "Серна", "Акула".

Напоминаем, 8 мая стало известно об уничтожении российского скоростного катера "Мангуст" возле оккупированного Крымского полуострова. После этого ГУР опубликовало кадры, на которых показали момент атаки на катер. Тем временем в сети появилось новое изобретение Сил обороны: морской дрон, оснащенный зенитными ракетами, которые защищают устройство от вертолетов ВС РФ.