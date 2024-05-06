Стоимость до $3 миллионов: в ГУР рассказали об уничтожении катера "Мангуст" в Крыму (видео)

По словам спикера украинской разведки, это новейшая разработка россиян, которую они не смогли уберечь. Спецоперацию выполняли подразделения ГУР при помощи дронов "Магура V5".

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В ночь на 6 мая жители временно оккупированного Крымского полуострова могли услышать взрывы. В результате был уничтожен скоростной катер противника, стоимость которого превышает миллион долларов. Деталями в эфире телемарафона поделился спикер Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Андрей Юсов.

По его словам, в Черном море был уничтожен вражеский катер серии "Мангуст" и украинская разведка это подтверждает. Это новейшая разработка россиян, которая теперь находится на дне. Стоимость такого "аппарата" превышает 125 миллионов рублей, что в переводе на доллары — 1,3 миллиона.

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"Скоростной катер серии "Мангуст". Должен был быть скоростной, а теперь – это недвижимость, причем которая на дне находится. Имеем удовольствие и возможность подтвердить не только поражение, а собственно и уничтожение скоростного катера серии "Мангуст" 12150. Это достаточно новейшая разработка оккупантов, в черноморской акватории их не так много находится. И вот сегодня минус один, и это уже точно – он больше не будет вредить и незаконно находиться в украинских территориальных водах", – заявил Андрей Юсов.

Отдельно спикер ГУР МОУ добавил, что за выполнение уникальной операции отвечали бойцы спецподразделения украинской разведки "Группа 13". Они отработали по вражеской цели дроном отечественного производства "Магура V5".

Россияне пытаются учитывать все прошлые неудачи, чтобы защитить оставшиеся плавсредства, однако украинские защитники находят новые маршруты и инструменты, чтобы наносить врагу урон.

"Сейчас мы констатируем, что они действительно прячут свои большие корабли и их активность крайне ограничена. Враг развивает строительство морской инфраструктуры по Новороссийску, в том числе и часть штабной инфраструктуры и корабли уже туда перебазированы. Но по месту выйти они не могут, поэтому вот активность хотя бы такими скоростными катерами вынуждены обеспечивать. Соответственно "Магура" и спецподразделение ГУР МО "Группа 13" успешно на них охотятся", – подытожил Андрей Юсов.

В официальном Telegram-канале ГУР МОУ также подтвердили, что в ночь на 6 мая в Крыму удалось провести уникальную спецоперацию. Катер использовался вражеским флотом и спецслужбами для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также для проведения поисково-спасательный операций.

Производятся "Мангусты" с 2000 года. Длина достигает до 20 метров в длину и до 5 метров вширь. Максимальная скорость — до 50 узлов.

В ГУР подтвердили уничтожение российского катера "Мангуст" в Крыму Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

"В модифицированных версиях скоростных катеров установлены боевые дистанционно-управляемые модули с основным штатным оружием — пулеметной установкой калибром 14,5 мм. Также на борту "мангуста" россияне имеют два автоматических гранатомета АГС-17, ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64 и два ПЗРК типа "Игла" или "Верба", — добавили в украинской разведке.

В то же время в ГУР МОУ заявили, что стоимость такого российского катера — около 3 миллионов долларов.

Напомним, 6 мая сообщалось, что морской дрон Magura V5 поразил скоростной катер войск России на территории Крымского полуострова, о чем заявили источники Фокуса. Произошла атака в районе Узкой бухты в западной части Крыма. Украинский ВПК тем временем продолжает наращивать тем производства дронов. К примеру, в 2024 году их втрое больше, чем в прошлом.