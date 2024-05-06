Уничтожение российского катера "Мангуст": в сети показали последствия и место удара (фото)

На снимках со спутника Planet Labs, которые показали "Схемы", изображено место, куда попал ударный морской дрон Magura V5. Поврежден сам пирс, к которому был пришвартован вражеский катер.

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В сети появились спутниковые снимки с места удара, который осуществила украинская разведка по скоростному катеру российских "Мангуст" во временно оккупированном Крыму в понедельник, 6 мая. Фото опубликовал проект "Схемы" в Telegram.

На снимках со спутника Planet Labs видно место попадания и поврежденный в результате этого пир. К нему был пришвартован российский катер.

Спутниковые снимки последствий удара по катеру "Мангуст" Фото: Схемы

Уничтожение катера "Мангуст": что известно

6 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об успешной операции по поражению российского судна в оккупированном Крыму. Морской дрон Magura V5 поразил катер Вооруженных сил Российской Федерации, стоявший в пункте базирования в районе поселка Черноморское.

Спикер ГУР МО Андрей Юсов заявил, что за выполнение уникальной операции отвечали бойцы спецподразделения украинской разведки "Группа 13". "Мангусты" производятся с 2000 года. Длина такого катера — 20 метров, ширина — до 5 метров. Максимальная скорость "Мангуста" — до 50 узлов.

По данным украинской разведки, стоимость уничтоженного "Мангуста" составляет около 3 миллионов долларов.

В ГУР напомнили, что с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже удалось уничтожить российские корабли "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван Хурс".

Напомним, Украина наращивает объемы производства морских беспилотников Magura V5. По словам заместителя командующего ВСУ Вадима Сухаревского, за 2024 год поставили почти втрое больше катеров, чем за весь прошлый год.