Втрое больше морских дронов: Украина провела выставку оружия собственного производства (видео)

Представители украинской власти уверяют, что ВСУ имеют беспилотники, способные пролететь и 1 000, и 1 200 км. Подобные достижения называют "вчерашним днем".

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Украинская промышленность во время войны наладила выпуск дронов различного назначения, бронеавтомобилей и других видов военной техники. Морские дроны активно действуют в Черном море и объемы производства стремительно нарастают. Выставку украинского оружия показали в репортаже российского телеканала "Настоящее время", опубликованном в соцсети X (Twitter).

Российским непровластным журналистам показали выставку украинского оружия, которая состоялась, ориентировочно, в апреле 2024 года в Киевской области. С медийщиками говорил заместитель командующего ВСУ Вадим Сухаревский и министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. СМИ показали морские дроны MAGURA V5 — их запустили для зрителей на берегу Днепра. При этом Сухаревский заявил о наращивании темпов выпуска этого вида украинского оружия.

"За период 24-го года мы поставили практически в три раза больше морских дронов, чем за весь прошлый год. И этот процесс продолжается и будет только наращиваться", — заявил представитель командования.

Чиновник также перечислил, какие виды БПЛА выпускаются в Украине — авиационные комплексы, FPV-дроны, дроны "сбросного" типа, устройства с ночным зрением, мультикоптеры, дроны самолетного типа. По его словам, есть устройства, которые способны преодолеть более 1 000 км.

"Продолжается повседневная работа в плане улучшения. Поверьте, уже на сегодняшний и даже на вчерашний день 1 000 км и 1 200 км — это не предел", — прозвучало на видео.

В репортаже российских журналистов можно увидеть другую украинскую военную технику: бронеавтомобили, машины для разминирования, наземные самоходные платформы и тому подобное.

Оружие ВСУ — детали

Бойцы 79 бригады показали кадры работы украинского дрона "Фурия", который помогал держать оборону на Новопавловском направлении возле Новомихайловки. Устройство выпускается с 2015 года, способно пролететь 50 км и находиться в воздухе 3 часа. С его помощью удается нацеливать РСЗО HIMARS и западную артиллерию. Во время российских атак весной 2024 года на данном отрезке фронта удалось обезвредить более 300 танков ВС РФ.

Десантные войска ВСУ в свою очередь рассказали об использовании FPV-дрона против российской колесной платформы минирования. На видео с места событий видно устройство, которое тянет на себе четыре мины. Через мгновение в него попадает беспилотник и платформа взрывается.

Напоминаем, после принятия законопроекта о помощи Украине США готовятся отправить ВСУ партию ракет различных типов, среди них — ATACMS с дальностью до 300 км. 24 апреля стало известно о содержании пакета помощи от Великобритании: украинцы получат ракеты Paveway, которые наводятся на цель лазером.