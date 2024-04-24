Втричі більше морських дронів: Україна провела виставку зброї власного виробництва (відео)

Представники української влади запевняють, що ЗСУ мають безпілотники, здатні пролетіти і 1 000, 1 200 км. Подібні досягнення називають "вчорашнім днем".

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Українська промисловість під час війни налагодила випуск дронів різного призначення, бронеавтомобілів та інших видів військової техніки. Морські дрони активно діють у Чорному морі і обсяги виробництва стрімко наростають. Виставку української зброї показали у репортажі російського телеканалу "Настоящее время", опублікованому у соцмережі X (Twitter).

Російським непровладним журналістам показали виставку української зброї, яка відбулась, орієнтовно, у квітні 2024 року у Київській області. З медійниками говорив заступник командувача ЗСУ Вадим Сухаревський та міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. ЗМІ показали морські дрони MAGURA V5 — їх запустили для глядачів на березі Дніпра. Водночас Сухаревський заявив про нарощування темпів випуску цього виду української зброї.

"За період 24-го року ми поставили практично в три рази більше морських дронів, ніж за весь минулий рік. І цей процес триває і буде лише нарощуватися", — заявив представник командування.

Посадовець також перелічив, які види БПЛА випускаються в Україні — авіаційні комплекси, FPV-дрони, дрони "скидного" типу, пристрої з нічним зором, мультикоптери, дрони літакового типу. З його слів, є пристрої, які здатні здолати більш як 1 000 км.

"Триває повсякденна робота в плані покращення. Повірте, уже на сьогоднішній і навіть на вчорашній день 1 000 км і 1 200 км — це не межа", — пролунало на відео.

У репортажі російських журналістів можна побачити іншу українську військову техніку: бронеавтомобілі, машини для розмінування, наземні самохідні платформи тощо.

Зброя ЗСУ — деталі

Бійці 79 бригади показали кадри роботи українського дрона "Фурія", який допомагав тримати оборону на Новопавлівському напрямку біля Новомихайлівки. Пристрій випускається з 2015 року, здатен пролетіти 50 км і перебувати у повітрі 3 год. З його допомогою вдається націлювати РСЗВ HIMARS та західну артилерію. Під час російських атак весною 2024 року на цьому відрізку фронту вдалось знешкодити більш як 300 танків ЗС РФ.

Десантні війська ЗСУ своєю чергою розповіли про використання FPV-дрона проти російської колісної платформи мінування. На відео з місця подій видно пристрій, що тягне на собі чотири міни. За якусь мить в нього влучає безпілотник і платформа вибухає.

Нагадуємо, після ухвалення законопроєкту про допомогу Україні США готуються відправити ЗСУ партію ракет різних типів, серед них — ATACMS з дальністю до 300 км. 24 квітня стало відомо про вміст пакета допомоги від Великої Британії: українці матимуть ракети Paveway, які наводяться на ціль лазером.