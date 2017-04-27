Военно-воздушные силы США провели успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Fox Business.

Как отмечает издание, пуск был произведен в условиях растущей напряженности с Северной Кореей.

Ракета, запущенная 26 апреля с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, пролетела около 4 200 миль на запад к полигону на Маршалловых островах.

Представитель командования глобальных ударов ВВС США заявил, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове. Запланированный запуск с базы ВВС Ванденберг призван продемонстрировать ядерные возможности США.

Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства "Минитмен". Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США до 2020 года.