Трамп передумал расторгать соглашение о торговле с Мексикой и Канадой

Президент США Дональд Трамп принял решение не подписывать указ о выходе США из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома, передает РБК-Украина.

Трамп неоднократно заявлял о намерении подписать указ о выходе США из NAFTA.

В Белом доме также добавили, что о своем намерении он сообщил по телефону премьер-министру Канады Джастину Трюдо и президенту Мексики Энрике Ньето.

"Президент Трамп согласился не прекращать сейчас сотрудничество в рамках NAFTA. Лидеры договорились быстро, в соответствии с необходимыми процедурами, провести повторные переговоры в интересах всех трех стран", - говорится в сообщении Белого дома.

Кроме этого, Трамп выразил мнение, что конечный результат сделает три стороны сильнее и лучше.