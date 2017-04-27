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Главная » Мир » Американские морпехи "эвакуировали" более тысячи черепах
Американские морпехи "эвакуировали" более тысячи черепах
Пустынные западные гоферы / Фото: Wikipedia

Американские морпехи "эвакуировали" более тысячи черепах

Военные боялись навредить пресмыкающимся и решили их перевезти в более безопасное место

27.04.17 106
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В этом месяце служащие корпуса морской пехоты в Калифорнии перевезли в пустыню более 1000 пустынных западных гоферов (Gopherus agassizii). Об этом пишет Популярная механика.

Неподалеку от базы морпехов в Туэнтинайн-Палмс развелось большое семейство пресмыкающихся. Эти черепахи предпочитают засушливые места, с почвой, пригодной для рытья нор, поэтому их часто можно увидеть на юге Калифорнии. Военные ничего не имели против милого соседства, но постоянные тренировки на открытой местности стали представлять опасность для черепах, поэтому было решено их переместить в пустыню Мохаве в Калифорнии.

Подготовка к двухнедельному "переезду" заняла почти 4 года. Много времени ушло на поиск всех черепах. Затем нужно было убедиться в их принадлежности к пустынным, чтобы по ошибке не отправить туда, например, пресноводных черепах, которые тоже нередко встречаются в Калифорнии. Ветеринары проверили здоровье животных и нацепили на каждого датчики, чтобы можно было легко определить их местоположение.

Морпехам удалось перевезти приблизительно 93% всей популяции черепах. Прежде чем поместить пресмыкающихся в пластиковые контейнеры для перевозки, группа биологов еще раз осмотрела всех животных. Они пришли к выводу, что маленьких представителей лучше отправить в центр по исследованию черепах, который находится недалеко от базы морпехов. Когда черепахи подрастут и будут способны самостоятельно отбиваться от хищников, биологи уже сами отправят их в пустыню Мохаве.

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