Массивная челюсть и громадный панцырь: ученые обнаружили останки древней черепахи

Обнаруженная учеными гигантская черепаха могла пересекаться с древними людьми. Исследователям предстоит выяснить, стали ли они причиной ее исчезновения.

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Недавно в бразильской Амазонии ученые сделали важное открытие. Они обнаружили окаменелые останки огромной пресноводной черепахи, которая обитала в этих местах между 40 000 и 9 000 лет назад. Эта черепаха, получившая название Peltochephalus maturin, имела панцирь длиной около 1,8 метра в поперечнике. Это намного больше, чем у всех ныне живущих пресноводных черепах, превосходящих по размерам азиатскую узкоголовую мягкотелую и южноамериканскую речную черепаху, пишет Cosmos.

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Данная находка важна не только из-за размеров черепахи, но и тем, что она более подробно рассказывает нам про эпоху позднего плейстоцена — периода, завершившееся последним ледниковым периодом. Открытие Peltochephalus maturin показывало ученым частичку разнообразной и огромной дикой природы, которая когда-то процветала на Земле. Черепаха была названа в честь персонажа из романов Стивена Кинга по имени Матурин, что отражает ее гигантский рост и мифическую ауру. Авторы исследования, возглавляемые доктором Габриэлем С. Феррейрой, отмечают, что эта черепаха могла быть всеядной, судя по ее массивной челюсти, найденной золотоискателями недалеко от границы с Боливией.

Это исследование поднимает вопросы о взаимодействии между ранними людьми и этими гигантскими существами. Люди поселились в Амазонии около 12 600 лет назад, и было известно, что они включали в свой рацион крупных черепах. Однако стал ли Peltochephalus maturin жертвой человеческой экспансии, как и другие крупные виды в истории, остается загадкой. Эта находка обогащает наше понимание прошлого и напоминает нам о разнообразных, зачастую колоссальных формах жизни, которые когда-то населяли нашу планету, пробуждая любопытство к дальнейшему изучению древних тайн мира природы.

Ранее Фокус писал об обнаруженном в Таиланде новом виде динозавров, похожих на львов. Исследователи обнаружили новый вид динозавров, некогда живший в этом регионе в позднем Юрском периоде, примерно 145-163 млн лет назад.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.