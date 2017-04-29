Ночные волки в этом году могут и доехать до Берлина через Польшу

От России не поступало просьбы о содействии в проезде байкеров из клуба "Ночные волки" Польшей.

Окончательное решение о том, въедут ли они на территорию страны, будут принимать польские пограничники. Об этом передает Укринформ со ссылкой на МИД Польши.

“В МИД и другие официальные органы польского государства до этого времени не поступало просьбы от посольства Российской Федерации в Варшаве о полицейском сопровождении или иного рода логистической поддержке в связи с планируемым пребыванием на территории РП или проезда через польскую территорию участников мотопробега по случаю 72-летия победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим, соответствующие польские органы не имеют формальных оснований предоставить или не предоставить согласие на въезд и пребывание на территории РП участников происшествия”, - сообщают во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД РП отметили, что польская историческая традиция предусматривает уважение всех жертв и погибших, как и мест их захоронения. Однако в МИД отмечают, что они выступают решительно против использования этой даты для осуществления антипольской агитации.

Отметим, накануне Ночные волки начали мотопробег из Москвы в Берлин, куда они планируют добраться 9 мая. Их маршрут будет пролегать через территорию России, Польши, Беларуси, Словакии, Венгрии , Чехии и Германии. В прошлом году им отказали во въезде на территорию Польши во время мотопробега приуроченного к 9 мая.

Напомним, Порошенко обратился к украинцам в Польше в связи с 70-летием операции "Висла".