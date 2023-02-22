Успешные дельцы и зеки: что произошло с захватчиками Крыма после оккупации, — расследование

Журналисты выяснили, как сложилась судьба 200 членов Российского союза ветеранов Афганистана и боевиков из мотоклуба "Ночные волки". Их забросили в Крым в начале 2014 года для распространения слухов о "Правом секторе" и проведения митингов.

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В готовящихся в России "торжествах", посвященных годовщине вторжения в Украину, среди прочих примут участие члены Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) и байкеры из мотоклуба "Ночные волки". Именно они в феврале-марте 2014 года помогли Кремлю захватить Крым. Журналисты The Insider провели расследование и выяснили, как сложилась судьба тех, кто фактически осуществлял оккупацию полуострова.

Оккупация Крыма: как это происходило

28 февраля 2014 года с военного аэродрома "Чкаловский" в Московской области на борту самолета ИЛ-76 вылетели 200 членов РСВА и байкеров. При себе у боевиков, которые себя называли "туристами", были пять автоматов Калашникова, ножи, кастеты и бейсбольные биты. Все они выгрузились в Новороссийске и пересели на корабль Черноморского флота, направлявшегося в Крым.

Боевой штаб группировки находился в санатории "Ялта". Руководство взял на себя глава "афганцев" Франц Клинцевич.

[ + – ] Олег Пташкин и Франц Клинцевич Фото: The Insider

Российских боевиков разделили на несколько мобильных групп. Их отправили в регионы автономной республики изучать текущую обстановку, а также собирать пророссийские митинги.

Награды за мордобой

Митинг в Ялте курировал бывший боец спецподразделения ФСБ "Альфа" Дмитрий Галочкин. На момент своей "командировки" в Крым он состоял на спецучете МВД РФ за хулиганство с применением петард.

На одном из пророссийских мероприятий в курортном городе бойцы Галочкина избили молодого украинца, скандирующего: "Крым — это Украина!"

[ + – ] Российские боевики перед отправкой в украинский Крым

За активное участие в захвате полуострова Владимир Путин наградил экс-службиста медалью и почетной грамотой. После этого карьера россиянина пошла в гору, пишет издание.

Он вошел в состав Центрального совета сторонников партии "Единая Россия", был членом Общественной и Торгово-промышленной палат РФ, а также экспертом Госдумы. В настоящее время Галочкин является одним из руководителей общественной организации "Офицеры России". Кроме того, бывший чекист "крышует" около полусотни российских частных охранных предприятий.

Распускал слухи о "Правом секторе"

"Единорос" Олег Пташкин до крымской кампании работал журналистом на НТВ и креативным продюсером на Первом канале, но карьера у него не заладилась. В итоге он возглавил отдел агитации и пропаганды в прокремлевском движении "Молодая гвардия".

[ + – ] Олег Пташкин

В Крыму ему поручили антиукраинскую пропаганду. Именно он, как пишет The Insider, распускал слухи о том, что на полуостров скоро приедут члены украинской организации "Правый сектор".

Вернувшись домой после аннексии республики, Пташкин возглавил представительство Ивановской области в Москве с офисом на Новом Арбате. В настоящее время он является первым заместителем главы администрации города Дзержинский Московской области.

Пошли в политику и бизнес

Несколько участников крымских событий после захвата полуострова занялись политикой. Ильдар Резяпов основал Партию ветеранов РФ и участвовал в нескольких избирательных кампаниях. Хорошие должности смогли занять Иван Дорогих (депутат в Подольске), Вячеслав Стегалов (член Общественной палаты в Долгопрудном) и байкер Константин Караковский (глава элитного поселка Снегири в Подмосковье).

[ + – ] Хостай Мубарак Шах

Уроженец Афганистана Хостай Мубарак Шах в Крыму "обрабатывал" крымских татар, уговаривая их не не оказывать сопротивление россиянам. В результате он стал членом Общественной палаты Калуги и получил медаль Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Штурмовавший здание Верховной Рады АРК в Симферополе дзюдоист Илья Разумов решил обосноваться на захваченном полуострове. Сейчас он возглавляет в Алуште филиал военно-патриотического клуба "Грифон", созданного ветеранами ГРУ.

Еще 56 российских захватчиков ушли в бизнес. Они торгуют алкоголем, занимаются вывозом мусора, похоронными услугами, руководят бойцовскими клубами.

[ + – ] Грамота для Ильи Разумова от Путина

Погибли и попали за решетку

Впрочем, удачная карьера сложилась далеко не у всех боевиков.

Валентин Коршунов, возглавлявший фан-клуб "Спартака" в октябре 2021 года избил журналиста РБК Александра Щеголева. Суд учел "заслуги перед родиной" и приговорил россиянина к двум годам условно.

Байкер Сергей Ржемовский после Крыма попал в тюрьму за убийство стюарда. Тверской областной суд приговорил его к 8 годам и 10 месяцам лишения свобода. Источник журналистов в байкерских кругах утверждает, что сейчас уголовник поехал на фронт под Бахмутом в составе 2-го батальона зэков ЧВК "Вагнер".

[ + – ] Россияне, прибывшие в Крым в феврале 2014 года

Еще 56 крымских "спецтуристов" были привлечены к административной ответственности за вождение автомобилей в нетрезвом виде и мелкое хулиганство.

Источник из РСВА рассказал изданию, что около 30 захватчиков Крыма уже умерли. Некоторые погибли в Сирии и Украине, еще часть умерла от передозировки наркотиков или разбилась в автомобильных авариях. Журналисты подтвердили смерть 12 из названных боевиков.

Напомним, в январе этого года The Insider в своем расследовании рассказал, что в бывших конспиративных квартирах КГБ, так называемых "кукушках", скрывали дочерей Путина, а также высланных из США российских шпионов.