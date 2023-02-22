Успішні ділки та зеки: що сталося із загарбниками Криму після окупації, — розслідування

Журналісти з'ясували, як склалася доля 200 членів Російської спілки ветеранів Афганістану і бойовиків із мотоклубу "Нічні вовки". Їх закинули до Криму на початку 2014 року для поширення чуток про "Правий сектор" і проведення мітингів.

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В "урочистостях", присвячених річниці вторгнення в Україну, які готують у Росії, серед інших візьмуть участь члени Російського союзу ветеранів Афганістану (РСВА) і байкери з мотоклубу "Нічні вовки". Саме вони в лютому-березні 2014 року допомогли Кремлю захопити Крим. Журналісти The Insider провели розслідування та з'ясували, як склалася доля тих, хто, фактично, здійснював окупацію півострова.

Окупація Криму: як це відбувалося

28 лютого 2014 року з військового аеродрому "Чкаловський" у Московській області на борту літака ІЛ-76 вилетіли 200 членів РСВА та байкерів. При собі бойовики, які себе називали "туристами", мали п'ять автоматів Калашникова, ножі, кастети і бейсбольні біти. Всі вони вивантажилися в Новоросійську і пересіли на корабель Чорноморського флоту, що прямував до Криму.

Бойовий штаб угруповання знаходився в санаторії "Ялта". Керівництво взяв на себе глава "афганців" Франц Клінцевич.

[ + – ] Олег Пташкін та Франц Клінцевич Фото: The Insider

Російських бойовиків поділили на декілька мобільних груп. Їх відправили до регіонів автономної республіки вивчати поточну обстановку, а також збирати проросійські мітинги.

Нагороди за мордобій

Мітинг у Ялті курирував колишній боєць спецпідрозділу ФСБ "Альфа" Дмитро Галочкін. На момент свого "відрядження" до Криму він перебував на спецобліку МВС РФ за хуліганство із застосуванням петард.

На одному з проросійських заходів у курортному місті бійці Галочкіна побили молодого українця, який вигукував: "Крим — це Україна!"

[ + – ] Російські бойовики перед відправкою в український Крим

За активну участь в захопленні півострова Володимир Путін нагородив ексслужбиста медаллю та почесною грамотою. Після цього кар'єра росіянина пішла вгору, пише видання.

Він увійшов до складу Центральної ради прихильників партії "Єдина Росія", був членом Громадської та Торгово-промислової палат РФ, а також експертом Держдуми. Наразі Галочкін є одним із керівників громадської організації "Офіцери Росії". Крім того, колишній чекіст "кришує" близько пів сотні російських приватних охоронних підприємств.

Розпускав чутки про "Правий сектор"

"Єдинорос" Олег Пташкін до кримської кампанії працював журналістом на НТВ та креативним продюсером на Першому каналі, але кар'єра у нього не залагодилася. У результаті він очолив відділ агітації та пропаганди у прокремлівському русі "Молода гвардія".

[ + – ] Олег Пташкін

У Криму йому доручили антиукраїнську пропаганду. Саме він, як пише The Insider, розпускав чутки про те, що на острів скоро приїдуть члени української організації "Правий сектор".

Повернувшись додому після анексії республіки, Пташкін очолив представництво Іванівської області у Москві з офісом на Новому Арбаті. Наразі він є першим заступником голови адміністрації міста Дзержинський Московської області.

Пішли в політику та бізнес

Декілька учасників кримських подій після захоплення півострова зайнялися політикою. Ільдар Резяпов заснував Партію ветеранів РФ та брав участь у кількох виборчих кампаніях. Хороші посади змогли обійняти Іван Дорогих (депутат у Подільську), В'ячеслав Стегалов (член Громадської палати у Довгопрудному) та байкер Костянтин Караковський (голова елітного селища Снігурі у Підмосков'ї).

[ + – ] Хостай Мубарак Шах

Уродженець Афганістану Хостай Мубарак Шах у Криму "обробляв" кримських татар, умовляючи їх не чинити опір росіянам. В результаті він став членом Громадської палати Калуги та отримав медаль Міноборони РФ "За повернення Криму".

Дзюдоїст Ілля Разумов, який штурмував будівлю Верховної Ради АРК у Сімферополі, вирішив влаштуватися на захопленому півострові. Наразі він очолює в Алушті філію військово-патріотичного клубу "Грифон", створеного ветеранами ГРУ.

Ще 56 російських загарбників пішли у бізнес. Вони торгують алкоголем, займаються вивозом сміття, похоронними послугами, керують бійцівськими клубами.

[ + – ] Грамота для Іллі Розумова від Путіна

Загинули та потрапили за ґрати

Утім, вдала кар'єра склалася далеко не у всіх бойовиків.

Валентин Коршунов, який очолював фан-клуб "Спартака" у жовтні 2021 року побив журналіста РБК Олександра Щеголєва. Суд врахував "заслуги перед батьківщиною" і засудив росіянина на два роки умовно.

Байкер Сергій Ржемовський після Криму потрапив до в'язниці за вбивство стюарду. Тверський обласний суд засудив його до 8 років та 10 місяців позбавлення волі. Джерело журналістів у байкерських колах стверджує, що зараз карний злочинець поїхав на фронт під Бахмутом у складі 2-го батальйону зеків ПВК "Вагнер".

[ + – ] Росіяни, які прибули до Криму в лютому 2014 року

Ще 56 кримських "спецтуристів" були притягнуті до адміністративної відповідальності за водіння автомобілів у нетверезому стані та дрібне хуліганство.

Джерело з РСВА розповіло виданню, що близько 30 загарбників Криму вже померли. Дехто загинув у Сирії та Україні, ще частина померла від передозування наркотиків чи розбилася в автомобільних аваріях. Журналісти підтвердили смерть 12 із названих бойовиків.

Нагадаємо, у січні цього року The Insider у своєму розслідуванні розповів, що у колишніх конспіративних квартирах КДБ, так званих "зозулях", переховували дочок Путіна, а також висланих із США російських шпигунів.