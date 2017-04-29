Странам-членам ЕС запретили вести сепаратные переговоры с Британией по Brexit

Специальный саммит Европейского союза постановил, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС будут проходить в условиях прозрачности, а также исключил проведение сепаратных переговоров странами-членами ЕС с Лондоном. Об этом говорится в принятой 29 апреля на саммите ЕС Рекомендации Совета Европы (статья 50) для переговоров по Brexit, передает РБК-Украина.

"Союз будет подходить к переговорам с едиными позициями и будет взаимодействовать с Соединенным Королевством исключительно по каналам, изложенным в этих руководящих принципах и в директивах переговоров. Чтобы не подрывать позиции Союза, не будет никаких отдельных переговоров между отдельными государствами-членами и Соединенным Королевством по вопросам, касающимся вывода Соединенного Королевства из Союза", - говорится в документе.

Согласно документу, ЕС готов начать работать над торговым соглашением с Великобританией, заключив его только после того, как страна завершит выход из союза.

"Основываясь на интересах Союза, Европейский совет готов начать работу по достижению соглашения насчет торговли, которое будет принято после того, как Соединенное Королевство перестанет быть государством-членом ЕС", - сообщается в документе.

Особым акцентом документа стала защита прав граждан, на чьи жизни повлиял выход Британии из состава ЕС.

"Согласование взаимных гарантий, чтобы защитить статус и права граждан ЕС и Великобритании, на основании норм Евросоюза, действующих на момент выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, станет первоочередной задачей для переговоров. Такие гарантии должны быть эффективными, подлежащими исполнению, недискриминационными и всеобъемлющими, включая право на получение постоянного места жительства после непрерывного пятилетнего правового проживания", - говорится в тексте документа.

Тем не менее, в документе сказано о возможности провала переговоров и о готовности ЕС справиться с такой ситуацией, в случае ее возникновения.

Ранее сообщалось, что в ходе специального саммита при участии 27 лидеров Европейского союза были утверждены главные принципы переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза.