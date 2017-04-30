Трамп считает первые 100 дней своего президентства лучшими в истории США

Президент США Дональд Трамп назвал первые дней своего пребывания у власти "наиболее успешными в истории страны". Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Fox News.

"Я действительно верю, что первые 100 дней моего управления были самыми успешными в истории нашей страны", - сказал Трамп.

По его мнению, одной из главных его заслуг является то, что он "возвращает рабочие места".

В ходе выступления на митинге своих сторонников в Пенсильвании Трамп заявил, что во время его президентства армия США станет лучшей в истории страны.

Трамп также призвал "не беспокоиться" по поводу стены на границе с Мексикой, поскольку она будет построена.

Трамп заявил, что массовый приток мигрантов нес угрозу для жителей США.

"Не беспокойтесь, у нас будет стена", - сказал Трамп под одобрительный гул.

Напомним, рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа в первые сто дней во главе Белого дома находится на уровне 42%. Это рекордно низкий показатель за последние 65 лет — со времен 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра.